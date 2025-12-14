אדוארד קצ'ורה הואשם ב-2021 ברצח של ליטל מלניק, נערה בת 17 מקריית מוצקין, אחרי שגופתה נמצאה קבורה באתר בנייה. בית המשפט זיכה אותו מעבירת רצח, אך הרשיע אותו בגרימת מוות ברשלנות

בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום (ראשון) 7 שנות מאסר על אדוארד קצ'ורה, אחרי שזוכה לאחרונה מרצח ליטל מלניק ז"ל.

הוא הואשם ב-2021 ברצח של ליטל מלניק, נערה בת 17 מקריית מוצקין, אחרי שגופתה נמצאה קבורה באתר בנייה. בית המשפט זיכה אותו מעבירת רצח, אך הרשיע אותו בגרימת מוות ברשלנות.

על פי כתב האישום בתאריך 2 באוקטובר 2021 הגיעו קצ'ורה ומלניק לאתר הבנייה בעיר, וחפרו יחד בור. מלניק נכנסה לבור בסיוע שלו, הכניסה לפיה צינור, ולאחר מכן היא כוסתה בחול. לאחר שקצ'ורה עזב את המקום נמצאה גופתה כשהיא מכוסה בחול, וכשהצינור מונח בסמיכות אליה.

בית המשפט קבע, כי לכל הפחות הוטל ספק סביר בטענות המאשימה לעיל, והפנה בהכרעת דין ארוכה ומנומקת, בין היתר לקשיים ראייתיים וכן לחוות דעת רפואית שהגישה ההגנה. בהתאם לחוות הדעת, קיימת אפשרות ולפיה מותה של המנוחה נגרם עקב תאונה על פי התרחיש הבא – נשימתה של המנוחה באמצעות הצינור גרמה לעלייה ברמת הפחמן הדו-חמצני בגופה, הכרתה התערפלה, וכתוצאה מכך היא שאפה בטעות חול וחצץ שחדרו לדרכי נשימתה וגרמו למותה.