למרות התעקשות הפרקליטות על האשמה ברצח, בית המשפט המחוזי בחיפה זיכה היום את אדוארד קצורה מרצח יעל מלניק לפני כארבע שנים, אולם הרשיעו בגרימת מוות ברשלנות

מכה לפרקליט המדינה עמית איסמן. בית המשפט המחוזי בחיפה זיכה היום את אדוארד קצורה מאשמת רצח ליטל מלניק שהייתה מאושפזת במרכז לבריאות הנפש בו עבד. עם זאת הוא הורשע בעבירות קלות יותר של גרימת מוות ברשלנות, בעילה אסורה בהסכמה תוך ניצול יחסי תלות והפרת הוראה חוקית.

גופתה של מלניק נמצאה לפני כארבע שנים קבורה באתר בנייה בקרית מוצקין מצפון לחיפה, המשטרה עצרה את אדוארד קצורה, שעבד כאח במרכז לבריות הנפש מעלה כרמל, בו אושפזה והפרקליטות האשימה אותו ברצח של הנערה בת ה-17, למרות שלא היו לכך ראיות. הפרקליט הראשי של מחוז חיפה היה איסמן, שכעת הוא פרקליט המדינה.

כעת בית המשפט מזכה אותו מחמת הספק. על פי הכרעת הדין, קצורה הכיר את המנוחה, שהייתה כבת 17 במותה, במסגרת עבודתו כאח במחלקת נוער במרכז לבריאות הנפש "מעלה הכרמל", בה המנוחה הייתה מאושפזת. בין השניים נקשר קשר במהלך אשפוזה של המנוחה, שהפך לאחר שחרורה מאשפוז, למערכת יחסים אסורה.

ביום 2.10.2021 בשעות הבוקר הגיעו השניים לאתר בניה בקרית מוצקין, וחפרו יחד בחול מעין קבר אליו נכנסה המנוחה, בסיוע הנאשם, והכניסה לפיה צינור שדרכו היא נשמה. לאחר מכן הנאשם כיסה את המנוחה בחול, כולל ראשה ופניה, והכל כחלק מ"טקס" שסוכם בין השניים, לפיו הוא יקבור אותה.

עוד באותו נושא מינויים מעוררי מחלוקת: המועדפים על איסמן בצמרת הפרקליטות 17:26 | מאור רדה 1 0 😀 👏

גופת המנוחה נמצאה זמן מה לאחר שהנאשם עזב את אתר הבניה, כשהיא מכוסה בחול כשהצינור לעיל מונח לידה. הפרקליטות טענה כי במהלך ה"טקס" לעיל הנאשם הוציא באופן מכוון את הצינור מפיה של מלניק ובמשך מספר דקות מנע ממנה לנשום ולצאת מה"קבר", ובכך גרם למותה, ואילו קצורה טען, כי עזב את אתר הבניה כשהמנוחה בחיים.

זיכוי מחמת הספק

בית המשפט קבע, כי לכל הפחות הוטל ספק סביר בטענות המאשימה לעיל, והפנה בהכרעת דין ארוכה ומנומקת, בין היתר לקשיים ראייתיים וכן לחוות דעת רפואית שהגישה ההגנה. בהתאם לחוות הדעת, קיימת אפשרות ולפיה מותה של המנוחה נגרם עקב תאונה על פי התרחיש הבא – נשימתה של המנוחה באמצעות הצינור גרמה לעלייה ברמת הפחמן הדו-חמצני בגופה, הכרתה התערפלה, וכתוצאה מכך היא שאפה בטעות חול וחצץ שחדרו לדרכי נשימתה וגרמו למותה.

עוד באותו נושא חשד לרצח בקריית מוצקין: נערה נמצאה קבורה בחול 19:13 | אוריאל בארי 1 0 😀 👏

עם זאת, בית המשפט הדגיש כי אין בזיכויו של הנאשם מעבירת הרצח כדי להפחית מחומרת מעשיו ולשחררו לחלוטין מאחריות למותה של המנוחה. נקבע בהקשר זה כי מעשיו ומחדליו של הנאשם אפשרו את ביצוע ה"טקס" שהוביל למות המנוחה. על כן, הורשע הנאשם בעבירה של גרימת מוות ברשלנות. כמו כן הרשיע בית המשפט את הנאשם בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה, תוך קביעה שהוא ניצל את תלותה של המנוחה בו, וכן הורשע בעבירה של הפרת הוראה חוקית לאחר שנקבע כי הוא הפר צו שניתן על ידי בית המשפט ואשר אסר עליו להיפגש עם המנוחה.