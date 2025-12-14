לוחמי אש פועלים כעת לכיבוי שריפה בבניין מגורים בן 4 קומות ברחוב ארלוזורוב שבעיר. חובשים ופרמדיקים מעניקים במקום טיפול רפואי למספר נפגעים

שריפה בפתח תקווה: לוחמי אש הוזעקו לטפל הבוקר (ראשון) בשריפה בבניין מגורים בן 4 קומות ברחוב זאב ארלוזורוב. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו במקום טיפול רפואי למספר נפגעים, בהם: נער בן 12 מת מפצעיו בבית החולים אחרי שחולץ במצב אנוש.

הוא פונה להמשך טיפול רפואי בבית החולים בלינסון כשהוא סובל מכוויות ושאיפת עשן אך הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. הפרמדיקים של מד"א טיפלו גם ב-3 בני אדם שנפגעו באורח קל מהשריפה, וסובלים משאיפת עשן.

סגן מנהל מרחב ירקון, פראמדיק במד"א שחר חזקלביץ וחובשי רפואת חירום במד"א נסים ונינו ופבל בלזר, סיפרו: "קיבלנו דיווח על שריפה בבניין מגורים בן 4 קומות, הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו עשן רב יוצא מהבניין. דיירי הבניין התחילו לצאת מהחלונות, תוך כדי פעולות הכיבוי הוציאו אלינו ילד בן 12 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם כוויות נרחבות בגופו".

"התחלנו מיד בהענקת טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו אנוש. מהמקום פינינו עוד 3 נפגעים במצב קל, עם שאיפת עשן. צוותי מד"א מאבטחים את פעולות הכיבוי וערוכים להעניק טיפול רפואי במידת הצורך".

צוותי הכבאות מדווחים כי הדירה בוערת כליל, ותנאי השטח קשים מאוד עקב חום כבד ועשן סמיך. הם פועלים בנחישות לכיבוי מוקדי האש, לביצוע סריקות לאיתור לכודים ולמניעת התפשטות השריפה לדירות.