גבר כבן 50 נספה הבוקר (ראשון) בשריפת דירה בקריית מלאכי. מז"קא נמסר: "בשעות הבוקר המוקדמות התקבל דיווח במוקד זק"א 360 על גבר כבן 50, אשר צוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו בעקבות שריפת דירה בקריית מלאכי".

מדוברות כבאות והצלה נמסר: "בהמשך לאירוע השריפה בדירה בקריית מלאכי, לוחמי האש השיגו שליטה מלאה על השריפה. צוותי הרפואה העניקו טיפול רפואי לחמישה נפגעים במקום, כמו כן צוותי הכיבוי חילצו לכוד ללא רוח חיים. כוחות הכיבוי ממשיכים בפעולות סריקה, אוורור והשלמת פעולות לשלילת סכנות נוספות. במקום נמצאים חוקרי דליקות מטעם כבאות והצלה לישראל יחד עם מפקד המחוז והגורמים השונים לטובת בדיקת נסיבות פרוץ הדליקה".

שריפה בהרצליה: גבר בן 50 במצב קשה אחרי שנלכד בדירה בוערת

מוקדם יותר השבוע בהרצליה תושב העיר פונה לבית חולים במצב קשה אחרי שנלכד בדירה שנשרפה, ושאף עשן רב. במהלך הערב התקבלה קריאה במד"א על שריפה בבניין מגורים ברחוב נחמיה בהרצליה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים מאיר, גבר כבן 50 במצב קשה עם סימני שאיפת עשן.

פרמדיק מד"א עידן שינה וחובשת רפואת חירום במד"א טרי גודמן ינאי סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו אש ועשן רב מהבנה. כוחות הכיבוי חילצו אלינו מהלהבות גבר כבן 50 שנלכד בדירה".

"ביצענו בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא מחוסר הכרה, וסובל מסימני שאיפת עשן משמעותיים. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל הנשמה, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה ויציב", סיכמו השניים.