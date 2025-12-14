לאחר שפורסם כי היועמ"שית תגן היוםבבג"ץ על העמדה שקוראת לפטר את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, השר מגיב: "ישראל לא תהיה מדינת מאפיה"

לאחר שפורסם אמש כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תגן היום (ראשון) בבג"ץ על העמדה שקוראת לפטר את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, השר מגיב: "לא אנוח ולא אשקוט עד שמעשיה ייחקרו – ישראל לא תהיה מדינת מאפיה".

דבריו המלאים: "גלי בהרב-מיארה הוא עבריינית, ששיבשה הליכי חקירה בנושאים בהם קבע בג"ץ שהיא בניגוד עניינים. היא תופרת תיקים לנבחרי ציבור, חותרת באופן מופגן לביצוע הפיכה נגד ממשלה דמוקרטית נבחרת, לביטול חוקים, סיכול החלטות וטרפוד מינויים, וכעת השיא – ניסיון לפטר נבחרי ציבור. לא ארתע מלהמשיך לקיים את חובותיי כשר לתת גב ללוחמים ושוטרים – מה שמקומם אותה מאוד – ולא אנוח ולא אשקוט עד שמעשיה ייחקרו – ישראל לא תהיה מדינת מאפיה".