התפתחות דרמטית בפרשת הפצ"רית והדלפת סרטוני החקירה ממתקן המעצר שדה תימן: חבר הכנסת אביחי בוארון (הליכוד) וארגון 'לביא' הגישו הבוקר (ה') עתירה דחופה לבית המשפט העליון נגד המפכ"ל רב-ניצב דני לוי והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.
העתירה דורשת מבג"ץ להוציא צו שיחייב את המשטרה לנמק מדוע לא תיפתח חקירה פלילית נגד היועמ"שית, בחשד לביצוע עבירות של מרמה והפרת אמונים.
העתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין יצחק בם ויוסף בן ברוך, מגוללת שורה של טענות על פעולות שביצעה לכאורה בהרב-מיארה תוך ניגוד עניינים חריף.
בלב הטענות עומדת מעורבותה האישית של היועמ"שית בהחלטה להפקיד את חקירת ההדלפה בידי הפרקליטות הצבאית – הגוף שממנו יצאה ההדלפה במקור – ופיקוחה הצמוד על הבדיקה הצבאית הכושלת. לטענת העותרים, היועמ"שית פעלה כדי למזער את חלקה בפרשה שהובילה להגשת תצהירים כוזבים לבג"ץ.
העותרים טוענים כי כאשר החלו להתגלות ממדי הטיוח, ניצלה היועמ"שית את סמכותה כדי לשבש את החקירה המשטרתית: בעתירה נטען כי ב-19 באוקטובר, כאשר ראש להב 433 היה בדרכו לפגישה עם הרמטכ"ל לדון בחשדות נגד הפצ"רית, התערבה היועמ"שית והורתה לרמטכ"ל לבטל את הפגישה, והנחתה כי "כל החלטה בעניין צריכה לעבור דרכה".
עוד נטען כי בתיאום עם היועמ"שית, הועברה החקירה לממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ"ב) במקום למשטרה, תוך סירוב לאפשר לראש להב 433 לקבוע את זהות החוקרים.
בנוסף נטען כי היועמ"שית הסתירה את העובדה שעוזרה הראשי, ד"ר חגי הרוש, הדיר את עצמו מעיסוק בפרשה בשל מעורבותו בפיקוח על הבדיקה הצבאית הקודמת. עובדה זו הוסתרה גם מבית המשפט העליון.
ח"כ אביחי בוארון מסר כי: "כאשר מי שעומדת בראש מערך אכיפת החוק פועלת בניגוד עניינים, שיקול של אמון הציבור במערכת אכיפת החוק מחייב לפתוח בחקירה. התנהלות היועמ"שית בפרשה זו, כפי שעולה מהעתירה, יצרה רושם של טיוח על גבי טיוח ופגעה באופן אנוש באמון הציבור".
העותרים דורשים מבג"ץ להורות למשטרה לפתוח בחקירה בלתי תלויה, שכן לטענתם "אין מנוס מפני התערבותו של בית המשפט".
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
1 דיונים
עובד
הגיע הזמן לעצור את היועמשי"ת לחקירה אין יום שעובר שהציבור לא שומע עליה עוד נדבח פלילי שמתווסף לקופת השרצים שלה,חייבים לשלוח אותה בשלב ראשון למעצר בית כל יום שהיא לא...
קוקו
תגידו, קורה משהו שהוא לא ''דרמטי'' באתר סרוגים? כל כתבה שניה באתר מכילה את המילה ''דרמטי'', תרגעו בבקשה17:31 11.12.2025
דוד ב.
ממשלת וקואליציית העבריינים עוש הכל כדי להוריד את שומרי הסף של החוק והמשפט, בג"ץ, הפרקליטות, מח"ש, פרקליט המדינה והמטרה הראשית היועמש"ית, הכל על מנת להפוך את ישראל למדינת עולם שלישי...
רינת
בתגובה ל: דוד ב.
ממה שאתם מפחדים, זה בדיוק מה שאתם מתכננים. לא עשו אןתנו באצבע17:38 11.12.2025
Hguy
מנסים בכל דרך גם הטיפשית ביותר. לא יעזור לכם היא יותר חכמה מכולכם .18:11 11.12.2025
בת
אולי כדאי שמערכת סרוגים תתחיל קודם לתת שיעורים לכתיבה בשפה העברית, תיתן שיעורים באזרחות ותלמד מה תפקידה של מערכת המשפט, מה תפקידה של היועמשית ומה תפקידו של בגץ. רק אח"כ...
מה ההתפתחות הדרמטית?
שהפשיסטים ממשיכים לנסות ולרמוס את מערכת המשפט?18:37 11.12.2025
Hguy
בת
אולי כדאי שמערכת סרוגים תתחיל קודם לתת שיעורים לכתיבה בשפה העברית, תיתן שיעורים באזרחות ותלמד מה תפקידה של מערכת המשפט, מה תפקידה של היועמשית ומה תפקידו של בגץ. רק אח"כ...
קוקו
דוד ב.
ממשלת וקואליציית העבריינים עוש הכל כדי להוריד את שומרי הסף של החוק והמשפט, בג"ץ, הפרקליטות, מח"ש, פרקליט המדינה והמטרה הראשית היועמש"ית, הכל על מנת להפוך את ישראל למדינת עולם שלישי...
רינת
בתגובה ל: דוד ב.
ממה שאתם מפחדים, זה בדיוק מה שאתם מתכננים. לא עשו אןתנו באצבע17:38 11.12.2025
