ח"כ אביחי בוארון וארגון 'לביא' עתרו הבוקר לבג"ץ בדרישה לחייב את המפכ"ל לפתוח בחקירה פלילית נגד היועצת המשפטית לממשלה: "רושם של טיוח על גבי טיוח"

התפתחות דרמטית בפרשת הפצ"רית והדלפת סרטוני החקירה ממתקן המעצר שדה תימן: חבר הכנסת אביחי בוארון (הליכוד) וארגון 'לביא' הגישו הבוקר (ה') עתירה דחופה לבית המשפט העליון נגד המפכ"ל רב-ניצב דני לוי והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

העתירה דורשת מבג"ץ להוציא צו שיחייב את המשטרה לנמק מדוע לא תיפתח חקירה פלילית נגד היועמ"שית, בחשד לביצוע עבירות של מרמה והפרת אמונים.

העתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין יצחק בם ויוסף בן ברוך, מגוללת שורה של טענות על פעולות שביצעה לכאורה בהרב-מיארה תוך ניגוד עניינים חריף.

עוד באותו נושא "פרשת הפצ"רית חשפה דבר גדול שקורה כאן" 10:47 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

בלב הטענות עומדת מעורבותה האישית של היועמ"שית בהחלטה להפקיד את חקירת ההדלפה בידי הפרקליטות הצבאית – הגוף שממנו יצאה ההדלפה במקור – ופיקוחה הצמוד על הבדיקה הצבאית הכושלת. לטענת העותרים, היועמ"שית פעלה כדי למזער את חלקה בפרשה שהובילה להגשת תצהירים כוזבים לבג"ץ.

העותרים טוענים כי כאשר החלו להתגלות ממדי הטיוח, ניצלה היועמ"שית את סמכותה כדי לשבש את החקירה המשטרתית: בעתירה נטען כי ב-19 באוקטובר, כאשר ראש להב 433 היה בדרכו לפגישה עם הרמטכ"ל לדון בחשדות נגד הפצ"רית, התערבה היועמ"שית והורתה לרמטכ"ל לבטל את הפגישה, והנחתה כי "כל החלטה בעניין צריכה לעבור דרכה".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . כיפות ברזל על הפצ"רית וסגירת גל"צ

עוד נטען כי בתיאום עם היועמ"שית, הועברה החקירה לממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ"ב) במקום למשטרה, תוך סירוב לאפשר לראש להב 433 לקבוע את זהות החוקרים.

בנוסף נטען כי היועמ"שית הסתירה את העובדה שעוזרה הראשי, ד"ר חגי הרוש, הדיר את עצמו מעיסוק בפרשה בשל מעורבותו בפיקוח על הבדיקה הצבאית הקודמת. עובדה זו הוסתרה גם מבית המשפט העליון.

ח"כ אביחי בוארון מסר כי: "כאשר מי שעומדת בראש מערך אכיפת החוק פועלת בניגוד עניינים, שיקול של אמון הציבור במערכת אכיפת החוק מחייב לפתוח בחקירה. התנהלות היועמ"שית בפרשה זו, כפי שעולה מהעתירה, יצרה רושם של טיוח על גבי טיוח ופגעה באופן אנוש באמון הציבור".

העותרים דורשים מבג"ץ להורות למשטרה לפתוח בחקירה בלתי תלויה, שכן לטענתם "אין מנוס מפני התערבותו של בית המשפט".