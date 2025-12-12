ניסיון ההברחה אירע בחודש שעבר במעבר הגבול רבין שבאילת, במהלכו נתפסו במזוודתו של חשוד מאות כדורי 'קפטגון' שע"פ החשד שימשו את מחבלי הנוח'בה, ולמעלה מ־15 ק"ג סמים מסוג מריחואנה

ניסיון הברחה של אלפי כדורי קפטגון מישראל לירדן סוכל ונחשף כעת (שישי). על פי החשד מדובר בסמים ששימשו את מחבלי הנוח'בה כאשר ביצעו את הטבח ב-7 באוקטובר.

באמצע חודש נובמבר נתפס צעיר בן 20, תושב ביר הדאג', כשהגיע למעבר הגבול ע"ש רבין שבאילת, כשבכוונתו לצאת לירדן. במהלך בדיקה שגרתית אליה הופנה לאחר שעורר את חשדם של בודקי המכס, נמצאו ברשותו אלפי כדורי 'קפטגון' וכמות גדולה של מריחואנה במשקל העולה על 15 ק"ג.

כדורי 'קפטגון' מוגדרים כסם מסוכן ובעל מאפיינים מעוררים, אשר לפי חקירות ופרסומים רשמיים שימשו את מחבלי הנוח'בה של ארגון הטרור חמאס. החשוד נעצר ונחקר במשטרת מרחב אילת, מעצרו הוארך מעת לעת על ידי בימ"ש השלום באילת.

בימים אלו השלימו חוקרי צוות המעצרים במרחב אילת את חקירתו, לפני זמן קצר הגישה פרקליטות מחוז הדרום כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים.