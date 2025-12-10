בן גביר הצטרף לתגובות לחשיפה על מעורבות היועמ"שית בפרשת הפצ"רית: "לא יעזור לה ולכל המטייחים, היא תיאלץ להיחקר ולעמוד לדין"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הצטרף לתגובות לחשיפה על מעורבות היועמ"שית בפרשת הפצ"רית: "לא יעזור לה ולכל המטייחים, היא תיאלץ להיחקר ולעמוד לדין".

ההודעה המלאה: "אני אומר זאת מההתחלה, ובידיעה: גלי בהרב-מיארה מעורבת אישית, עד צוואר, בהגשת תצהירי השקר לבג״צ, בטיוח החקירה, ובשיבוש אקטיבי של הליכי החקירה. לא יעזור לה ולכל המטייחים, היא תיאלץ להיחקר ולעמוד לדין על העבירות הפליליות שביצעה".

גם חבר הכנסת משה סעדה הצטרף: "‏החשיפה הזו סוגרת באופן סופי את המעגל על מיארה. ‏לא רק שהעוזר האישי שלה היה מעורב, עולה כאן חשד להסתרה מכוונת מצד מיארה ואנשיה. זה כבר לא אקדח מעשן, זו הוכחה נוספת שהיא ואנשיה מעורבים עד צוואר בטיוח הפרשה החמורה הזו. לא אוותר עד שהיא תיחקר ותיתן על כך את הדין"

רוטמן קורא: "לחקור את היועמ"שית"

מוקדם יותר יו"ר ועדה חוקה שמחה רוטמן קרא לחקור את היועמ"שית: "העמידה את עצמה בניגוד עניינים, בנושא הפצ"רית. השר לוין נמצא במצב בלתי אפשרי". הדברים נאמרו במסגרת ההצבעה על הצעת החוק למניעת ניגוד עניינים בחקירת יועמ"ש.

דבריו המלאים: "היועצת המשפטית לממשלה כפי שנחשף בכתבתו של אבישי גריינציג אתמול הייתה מעורבת באופן ישיר בכל צעד חקירה בחקירת הפצ"רית וההדלפה. היא חייבת להיחקר ולהיבדק היא העמידה את עצמה בניגוד עניינים בנושא הזה התערבה בחקירה בניגוד עניינים דבר שעליו היא שלחה את חוקרי מח"ש לחקור ניצב במשטרה על מעורבות בחקירה בניגוד עניינים".

"אין היום מענה לבעיה הזאת השר יריב לוין מנסה פעם אחר פעם להביא לבית המשפט העליון מועמדים ונמצא במצב בלתי אפשרי שכפה עליו גם החוק אבל מצד שני והרבה יותר גרוע שופטי בגץ וניגוד עניינים".