יו"ר ועדה חוקה שמחה רוטמן קרא היום (רביעי) לחקור את היועמ"שית: "העמידה את עצמה בניגוד עניינים, בנושא הפצ"רית. השר לוין נמצא במצב בלתי אפשרי". הדברים נאמרו במסגרת ההצבעה על הצעת החוק למניעת ניגוד עניינים בחקירת יועמ"ש.

דבריו המלאים: "היועצת המשפטית לממשלה כפי שנחשף בכתבתו של אבישי גריינציג אתמול הייתה מעורבת באופן ישיר בכל צעד חקירה בחקירת הפצ"רית וההדלפה. היא חייבת להיחקר ולהיבדק היא העמידה את עצמה בניגוד עניינים בנושא הזה התערבה בחקירה בניגוד עניינים דבר שעליו היא שלחה את חוקרי מח"ש לחקור ניצב במשטרה על מעורבות בחקירה בניגוד עניינים".

"אין היום מענה לבעיה הזאת השר יריב לוין מנסה פעם אחר פעם להביא לבית המשפט העליון מועמדים ונמצא במצב בלתי אפשרי שכפה עליו גם החוק אבל מצד שני והרבה יותר גרוע שופטי בגץ וניגוד עניינים".

כזכור אמש דיווח של אבישי גרינצייג באתר i24NEWS, כי סגן הפצ"רית גל עשהאל, שמונה על ידי היועצת המשפטית לממשלה לבדוק את פרשת ההדלפה, טען בפני חוקרי המשטרה כי פעל בתיאום מלא עם הדרגים הבכירים בפרקליטות. במהלך חקירתו, כאשר חוקרי המשטרה האשימו אותו בביצוע בדיקה רשלנית, הגיב סגן הפצ"רית גל עשהאל בחריפות. לפי הדיווח, חוקר המשטרה אמר לו כי: "הבדיקה שלך הייתה רשלנית. לא מספיק התאמצת. לא מספיק עשית. אתה משחק, אתה עייף, אתה לא רציני".

עשהאל הגיב בטענה נגדית והטיל את האחריות על הדרג המנחה: "לא רק שאני לא רשלן, אלא אין פעולה שעשיתי שלא קיבלתי עליה תשבחות מלשכת היועמ"שית. המשנה לפרקליט המדינה אמר שהבדיקה מעמיקה ורצינית. לשכת היועמ"שית נותנת לי ריקושטים שגם נאמרו בהמשך לבג"ץ שהבדיקה מאוד רצינית ומעמיקה. אז מה אתם רוצים ממני?"