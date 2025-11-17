התפתחות דרמטית בפרשת הפצ"רית: החוקרים הצליחו לשחזר היום (שני) פרטים מהטלפון של הפצ״רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, , שיכולים לגלות על שותפים אפשריים להדלפה. כך על פי הדיווח בישראל היום.
לפני עשרה ימים אזרחית מצאה את הטלפון הנייד של הפצ"רית לשעבר בזמן ששחתה בחוף הצוק. אמש פורסם כי איסור היציאה מהארץ הוסר מהלוחמים, לאחר שבית הדין קיבל היום את בקשת עורכי הדין עדי קידר ונתי רום מארגון חוננו. ההחלטה מגיעה לאחר הודעת אל"מ אלי לברטוב התובע הצבאי הראשי לבית הדין כי הוא אינו מתנגד לבקשת עורכי הדין.
בתוך כך, במהלך דיון שהתקיים ביום חמישי האחרון בבית הדין הצבאי, התקבלה החלטה משמעותית הנוגעת להמשך ההליכים המשפטיים נגד חיילי כוח 100. כפי שדווח על ידי הכתבים מוריה אסרף ודורון קדוש, התובע הצבאי הראשי, אל"מ אלי לברטוב, הודיע בדיון כי ההחלטה הסופית לגבי כתב האישום נגד החיילים, תתקבל על ידי הפרקליט הצבאי הראשי החדש (הפצ"ר) שייכנס לתפקידו בעוד כשבועיים.
אס אס
אלוהים יביס צרינו12:35 17.11.2025
מאיר דהן
חקר האמת ועונש חמור לעבריינים על מנת ישמעו ויראו. פגיעה בחיילי צה״ל כפגיעה בקודש הקודשים.12:39 17.11.2025
כהנא פינת קפלן
מה עם הפקלנישטים והיועצת מי סייע?12:43 17.11.2025
