גבר בשנות ה-50 נפצע קשה הערב (שני) ככל הנראה מירי במהלך שוד חנות שאירע ברמלה, הרקע לאירוע פלילי. שוטרים שהגיעו לזירה, ומבצעים סריקות במקום, החלו באיסוף ראיות.
הגבר, בן 45, סובל מפציעות חודרות והיה מעורפל הכרה כאשר הגיעו כוחות ההצלה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסף הרופא כשהוא במצב קשה, אך יציב.
פרמדיקים במד"א שמואל גלבשטיין ומשה גלבשטיין, סיפרו: "הגענו למקום וראינו פצוע כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מפציעות חודרות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר יציב".
