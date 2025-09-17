אישה כבת 40 נורתה באירוע אלימות ברמלה, ואותרה כשהיא מחוסרת הכרה. צוותי מד"א ביצעו בדיקות רפואיות וקבעו את מותה במקום. 2 ילדיה – נערה בת 14 וילד בן 4 – נפצעו באורח בינוני ופונו לבית החולים

האלימות נמשכת: אישה כבת 40 נורתה הבוקר (רביעי) באירוע אלימות ברמלה, ואותרה כשהיא מחוסרת הכרה. לאחר ביצוע בדיקות רפואיות, חובשים ופראמדיקים של מד"א קבעו את מותה במקום. 2 ילדיה – נערה בת 14 וילד בן 4 – נפצעו גם הם באירוע, ופונו לבית החולים שמיר אסף הרופא כשמצבם בינוני והם סובלים מפציעות חודרות בגופם.

פראמדיק מד"א דן בן ישי סיפר כי "קיבלנו קריאה על אישה ו-2 ילדים שנפצעו באירוע אלימות ברמלה. הגענו במהירות למקום וראינו את האישה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות, אבל הפציעה שלה הייתה קשה מאוד ונאלצנו לקבוע את מותה במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי לנערה בת 14 וילד בן 4 שנפצעו באורח בינוני. פינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי".

במשטרה עדכנו כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע, כשעל פי החשד מדובר בסכסוך ברחוב הערבי. שוטרי תחנת רמלה, מערכי המודיעין והזיהוי הפלילי בזירה פועלים לבידוד ואיסוף ממצאים, לצד סריקות אחר חשודים.

ממנהלת עמישב ברמלה נמסר בתגובה: "הבוקר, בשעה שבה הורים ליוו את תינוקותיהם למעון, התרחש חיסול לאור יום בסמוך למקום. מזעזע לחשוב מה היה עלול לקרות אילו קליעי הירי פגעו בתינוקות או בהוריהם. המצלמות שהוצבו במקום אינן פועלות כבר תקופה ארוכה, ואיש לא טרח לתקן אותן. אנחנו דורשים ביטחון לילדים שלנו. זה הזמן ליציאה מיידית למבצע חירום לאיסוף כלי הנשק והאמל"ח שמסתובבים כאן בשכונה. נוכחות משטרתית קבועה ומיוחדת היא צורך ביטחוני אמיתי".

עוד באותו נושא הנרצח ה-181 במגזר הערבי: בן 19 נרצח בחיפה 07:18 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

זהו מקרה הרצח השני שהתרחש הבוקר בישראל, אחרי שמוקדם יותר דווח על צעיר בן 19 נרצח באירוע אלימות בשדרות המגנים בחיפה. חובשים של מד"א פינו את הפצוע במצב קשה לבית החולים רמב"ם, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. פראמדיקית מד"א שובל ארביב סיפרה: "הצעיר שכב לצד הדרך כשהוא סובל מפציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מרחב כרמל פתחו לפני זמן קצר בחקירה אודות גבר כבן 19 שפונה מרחוב המגנים בחיפה עם פצע דקירה ובהמשך נקבע מותו על ידי גורמי הרפואה. שוטרי מרחב כרמל שהגיעו למקום מייד עם קבלת הדיווח החלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי ומבצעים מחסומים וסריקות לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה. הרקע לאירוע פלילי ונסיבותיו בבדיקה".