עיתונאים מכלי תקשורת שונים בישראל נוהגים לצאת נגד המדיניות של שר התקשורת הימני, אך הערב הוא מותקף גם על ידי מגיש הערוץ המועדף על ראש הממשלה. כל הפרטים

תוקפים גם מימין: שר התקשורת שלמה קרעי, שרוצה להעביר את חוק התקשורת שיעשה רפורמה בתחום השידורים, הותקף על ידי פרשן ערוץ 14, יעקב ברדוגו.

ברדוגו אמר בערוץ 14 כי דווקא שרים מהמחנה הלאומי החלישו את כלי התקשורת המזוהים עם ימין, ולכן הוא לא מצפה משר תקשורת ימני שישנה משהו.

לדברי ברדוגו, "מי עשה את כל החוקים? גלעד ארדן, משה כחלון. כל שרי התקשורת מהימין תמיד דפקו את תקשורת הימין. עכשיו בא עוד אחד, גם הוא ידפוק את תקשורת הימין". עוד אמר ברדוגו כי יש לבחון "מי בעלי ההון שזוכים בחוק התקשורת הזה להיות הרבה יותר עשירים והרבה יותר חזקים".

לפני מספר חודשים תקף קרעי את ברדוגו בפוסט חריף ברשתות החברתיות. "יעקב ברדוגו לא מייצג את הימין – הוא מייצג את עצמו. עסקן כוחני שמנסה לנהל את המדינה בהתאם לאינטרסים האישיים שלו," כתב קרעי בפוסט הנוקב.

נזכיר כי שר התקשורת שלמה קרעי התייצב הבוקר לדיון הראשון של הוועדה המיוחדת לנושא חוק התקשורת שהוקמה כדי לעקוף את ועדת הכלכלה של דוד ביטן שמסרב לקדם את הרפורמה.

"החוק מביא את ישראל לשוק חופשי ותחרותי, פחות רגולציה, פחות חסמים ופחות התערבות המדינה. יותר חופש לציבור ויותר תחרות. זאת שיטה שמאמינה באזרח ובכוחות השוק ולא במנגנוני שליטה. ועם כל זאת, שום דבר הוא לא תורה מסיני. הכנסת היא מקום להעמיק לבחון ולשפר. הדיונים בראשות יו"ר הוועדה יובילו לרפורמה חכמה ומדויקת בטלוויזיה ובהמשך גם ברדיו", אמר קרעי.