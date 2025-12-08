שר התקשורת קרעי הגיע הבוקר לדיון הראשון בוועדה לנושא חוק התקשורת ואמר: "לראשונה מתייצב כאן בפני הכנסת שר תקשורת שלא מבקש לעצמו עוד סמכויות אלא להפך, מבקש לוותר עליהם ולתת את הכוח לציבור"

שר התקשורת שלמה קרעי התייצב הבוקר לדיון הראשון של הוועדה המיוחדת לנושא חוק התקשורת שהוקמה כדי לעקוף את ועדת הכלכלה של דוד ביטן שמסרב לקדם את הרפומה.

"זהו יום גדול. הוועדה המיוחדת אינה מסלול עוקף ואינה בליץ חקיקה. להפך, זהו בכלי הפרלמנטרי הנכון למהלך עומק שמדינת ישראל ממתינה לו שנים רבות. בוועדה הזאת נוכל לקיים דיון יסודי מדויק ומעמיק", פתח קרעי.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . קרעי בוועדה לחוק התקשורת (דוברות הכנסת)

קרעי הוסיף ושיבח את פועלו במשרד התקשורת: "מאז שנכנסתי לתפקידי הצבנו סטנדרט חדש של עשייה, הפחתנו בעשרות אחוזים את עלויות תשתיות האינטרנט. הרחבנו תשתיות תקשורת בגליל, בנגב ביהודה ושומרון כדי שכל אזרח יקבל שירות ראוי . פתחנו את השוק לתחרות, הסרנו חסמים וביטלנו רגולציה מכבידה ועצרנו גופים שניסו למנוע חדשות. זאת לא הבטחה- זאת עשייה שמורגשת בשירותי התקשורת ובכיס של הציבור.

שר שמבקש לוותר על סמכויות

החוק מביא את ישראל לשוק חופשי ותחרותי, פחות רגולציה, פחות חסמים ופחות התערבות המדינה. יותר חופש לציבור ויותר תחרות. זאת שיטה שמאמינה באזרח ובכוחות השוק ולא במנגנוני שליטה. ועם כל זאת, שום דבר הוא לא תורה מסיני. הכנסת היא מקום להעמיק לבחון ולשפר. הדיונים בראשות יו"ר הוועדה יובילו לרפורמה חכמה ומדויקת בטלוויזיה ובהמשך גם ברדיו".

לח"כים מהאופוזיציה וגם מהקואליציה אמר קרעי: "אני אומר בצורה ברורה לא יקפלו אותי לא אכנע ללחצים. יש מי שמנסה לשמר כוח ושליטה, לשמר מודלים ישנים. זה לא יקרה. הרפורמה הזאת תעבור בכל הכוח. הקו שלי ברור מהיום הראשון: שוק משוחרר, מדינה שלא חונקת ואזרח שמקבל את מלוא הכוח לידיים שלו. מגוון דעות ואפס התערבות של פקידים בתוכן. לראשונה מתייצב כאן בפני הכנסת שר תקשורת שלא מבקש לעצמו עוד סמכויות אלא להפך, מבקש לוותר עליהם ולתת את הכוח לציבור כך נראית ממשלה שמאמינה בחירות".