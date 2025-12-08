חבר הכנסת אביגדור ליברמן, מצייץ הערב (שני) נגד החרדים וחוק הגיוס. הוא עושה זאת בתגובה לציוצו של השר אריה דרעי, שהבהיר מוקדם יותר כי מפלגת ש"ס לא תתמוך בתקציב.
ליברמן צייץ לאחר שדרעי כתב כי המפלגה החרדית לא תשתוק על הדרת הילדים החרדים מפרויקט תלושי המזון: "גם אני לא אתן להפלות את הילדים החרדים. כולם שווים, כולם יתגייסו!".
גם אני לא אתן להפלות את הילדים החרדים. כולם שווים, כולם יתגייסו! https://t.co/nMK1ubDu8w
— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) December 8, 2025
בציוץ הקודם של אריה דרעי, הוא כתב כי המפלגה לא תתמוך בתקציב מכיוון שפרויקט תלושי המזון מדיר משפחות חרדיות: "ש"ס לא תתן להפלות את הילדים החרדים העניים! הודעתי היום – ש״ס לא תתמוך בתקציב כל עוד פרויקט תלושי המזון לא יוסדר".
עוד צייץ דרעי כי: "בשנה שעברה, פרויקט תלושי המזון סייע ל-400 אלף משפחות זכאיות מכלל המגזרים, לפי מבחני זכאות מקצועיים. באופן מקומם, משרד האוצר מתעקש לשנות את הקריטריונים, כך שידירו רק את המשפחות החרדיות. זו התעמרות אכזרית במשפחות המוחלשות ביותר, שכל ״חטאן״ הוא היותן חרדיות".
גאה להיות משתמט
שתמותו כולכם לא די שגרשתם את הערבים מבתיהם והפכתם אותם לפליטים בגטו עזה אתם עוד כופים עלינו להיהרג כדי להנציח את הכיבוש שתמותו כולכם שתהיו כולכם כפרה עלינו19:49 08.12.2025
