יו״ר ש״ס אריה דרעי, התייחס היום (שני) לתקציב המדינה שנמצא בימים אלו בדיונים ואומר: "ש״ס לא תתמוך בתקציב כמחאה על ההדרה המכוונת של הילדים החרדים מפרויקט תלושי המזון".
עוד הוא הוסיף: "לא ייתכן שילד עני חרדי לא יקבל את המינימום כפי מקבל ילד עני ערבי, כפי שדורשים אנשי האוצר. בשנה שעברה, פרויקט תלושי המזון סייע ל־400 אלף משפחות זכאיות מכלל המגזרים: עולים, קשישים, ערבים, פריפריה וחרדים – הכל לפי מבחני זכאות מקצועיים של משרדי הממשלה.
כעת, באופן תמוה ומקומם, האוצר מתעקש לשנות את הקריטריונים כך שידירו רק את המשפחות החרדיות. זו התעמרות אכזרית במשפחות המוחלשות ביותר, שכל ״חטאן״ הוא היותן חרדיות. כל עוד הנושא לא יוסדר – ש״ס לא תתמוך בתקציב".
מזל פרץ
למה שנממן תלושי מזון, שיצאו לעבוד, גם ערבים וגם חרדים, וכל השרים החרדים ובמיוחד אריה דרעי וגולדקנוף עשירים כקורח שיתרמו , וזו מצווה לתת מעשר שיעשו, הם עשירים מאוד מאוד,16:47 08.12.2025
