סמוטריץ' בצרות: לאחר שהודיע כי תקציב המדינה צפוי לבוא לאישור בכנסת – אריה דרעי מודיע כי ש"ס לא תתמוך בו

יו״ר ש״ס אריה דרעי, התייחס היום (שני) לתקציב המדינה שנמצא בימים אלו בדיונים ואומר: "ש״ס לא תתמוך בתקציב כמחאה על ההדרה המכוונת של הילדים החרדים מפרויקט תלושי המזון".

עוד הוא הוסיף: "לא ייתכן שילד עני חרדי לא יקבל את המינימום כפי מקבל ילד עני ערבי, כפי שדורשים אנשי האוצר. בשנה שעברה, פרויקט תלושי המזון סייע ל־400 אלף משפחות זכאיות מכלל המגזרים: עולים, קשישים, ערבים, פריפריה וחרדים – הכל לפי מבחני זכאות מקצועיים של משרדי הממשלה.

עוד באותו נושא סמוטריץ' מגחך ושואל: "אתם באמת מאמינים לו?!" 15:57 | נחום פרי 0 0 😀 👏

כעת, באופן תמוה ומקומם, האוצר מתעקש לשנות את הקריטריונים כך שידירו רק את המשפחות החרדיות. זו התעמרות אכזרית במשפחות המוחלשות ביותר, שכל ״חטאן״ הוא היותן חרדיות. כל עוד הנושא לא יוסדר – ש״ס לא תתמוך בתקציב".