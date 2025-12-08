פעם אחת הגביע העולמי הגיע לנבחרת שמגדירה את עצמה מולדת הכדורגל, האיש שחתום על זה, ג'ף הרסט עם השער מעורר המחלוקת חוגג היום 84

אנגליה רואה בעצמה מולדת הכדורגל, ובכל טורניר גדול גם אם כל העולם חושב אחרת, היא בטוחה שהפעם היא בדרך לזכייה. בדרך כלל היא טועה, אך פעם אחת בהיסטוריה, ב-30 ביולי 1966, החלום התגשם. האיש שחתום על ההישג החד-פעמי הזה חוגג היום את יום הולדתו – סר ג'ף הרסט, הכדורגלן היחיד בהיסטוריה שכבש שלושער של שערי שדה בגמר המונדיאל.

נבחרת אנגליה היא הנבחרת הוותיקה בעולם, אך ההיסטוריה שלה רצופה אכזבות. החל מההפסד המדהים לנבחרת החובבים של ארה"ב במונדיאל 1950, דרך התעקשות ממושכת לא להצטרף לפיפ"א, ועד מפחי נפש בטורנירים הגדולים. אולם במונדיאל 1966, שנערך על אדמת אנגליה, משהו השתנה, והשינוי הזה הגיע מכיוון לא צפוי.

ג'פרי צ'ארלס (ג'ף) הרסט, שנולד ב-8 בדצמבר 1941 באשטון שבלנקשייר, לא תמיד יועד לגדולות בכדורגל. בצעירותו שיחק קריקט ברמת נבחרת אסקס במקביל לכדורגל, ובווסטהאם יונייטד הוא תופקד בתחילה בכלל כקשר. היה זה מנג'ר הפטישים, רון גרינווד, שעשה את המהפך והסב אותו לעמדת החלוץ המרכזי. ההסבה התבררה כבינגו: הרסט הפך למכונת שערים עם 252 כיבושים ב-502 הופעות במדי הקבוצה.

מקריקט לחוד ההתקפה של ווסטהאם

למרות ההצלחה בליגה, את הופעת הבכורה הבינלאומית שלו בנבחרת ערך הרסט חודשים ספורים בלבד לפני המונדיאל הביתי. בשנת 1963 מונה למאמן הנבחרת אלף רמזי, שעשה מהפך בנבחרת אנגליה. הוא שינה את מערך ה-4-4-2, ביטל את שחקני האגף והפתיע את היריבות. את מונדיאל 1966 פתח רמזי כשבחוד ההתקפה מככב ג'ימי גריבס, חלוצה המוביל של הנבחרת.

הרסט פתח את הטורניר על הספסל. וראה את חבריו מסיימים בתיקו מאופס מול אורוגוואי ומנצחים את מקסיקו. אלא שאז, במשחק מול צרפת, ספגה אנגליה מכה כשגריבס נפצע. רמזי החליט לעלות מהספסל את החלוץ הצעיר ג'ף הרסט, החלטה שהתבררה כמשמעותית ביותר בהמשך הטורניר.

ברבע הגמר נתקלו האנגלים בנבחרת ארגנטינה הקשוחה. הרסט הצדיק את הקרדיט והצליח להבקיע את שער הניצחון (0-1), במשחק שזכור בעיקר בשל הרחקת הקפטן הארגנטינאי וכינויים של שחקני היריבה "חיות" על ידי רמזי. בחצי הגמר מול פורטוגל של אאוזביו, הרסט בישל בדרך לניצחון 1:2.

ג'ף הרסט מביא את הגביע

לקראת משחק הגמר מול גרמניה המערבית ב-30 ביולי, עמד רמזי בפני דילמה קשה: ג'ימי גריבס החלים והיה כשיר לשחק. התקשורת והפרשנים דרשו להחזיר את הכוכב להרכב, אך רמזי בחר ללכת נגד הזרם והעדיף את הרסט שהוכיח את עצמו בשלבי הנוקאאוט.

בגמר עצמו, הגרמנים עלו ליתרון מוקדם, אך שש דקות לאחר מכן הרסט השווה את התוצאה בנגיחה. המשחק נגרר להארכה בתוצאה 2:2, ושם ההימור של רמזי השתלם בענק.

בדקה ה-101 נרשם הרגע השנוי במחלוקת ביותר בתולדות המונדיאלים: הרסט בעט כדור אדיר למשקוף שניתז אל קו השער. השופט השוויצרי התייעץ עם הקוון מברית המועצות, ופסק – שער. "שער ומבלי" העלה את אנגליה ליתרון. בדקה ה-120, כשהקהל כבר החל לפרוץ למגרש, הרסט השלים שלושער היסטורי וקבע 2:4. אנגליה אלופת העולם.

מאז אותה זכייה, אנגליה חוותה רצף של כישלונות. הדחות בפנדלים ואכזבות ביורו ובמונדיאל. אך ג'ף הרסט נותר סמל לרגע האחד שבו הכל התחבר. הוא סיים את הקריירה בווסטהאם, עבר לסטוק סיטי ואף שיחק בארצות הברית, אך לעולם ייזכר כאיש שהביא את הגביע הביתה.

היום, כשאנגליה עדיין שואלת את עצמה לפני כל טורניר האם הגביע יחזור למולדת הכדורגל, הרסט הוא התזכורת לכך שפעם אחת, לפני 57 שנים, זה באמת קרה.