לאחר שפרסם הבוקר כי מכשיר הטלפון שלו נגנב ממנו כשמישהו פרץ לרכבו האישי – החטוף שחזר משבי חמאס בר קופרשטיין – בבשורה משמחת

אחרי שהבוקר סיפר שמכשיר הטלפון שלו נגנב ממנו, החטוף בר קופרשטיין מספר כעת (ראשון) כי הוא הוחזר אליו.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, החטוף בר קופרשטיין, שחזר לפני חודשיים מהשבי בעזה לאחר כמעט שנתיים, ירד לרכבו – וגילה שפרצו אליו, שברו את החלון וגנבו את הטלפון. לאחר התקרית המצערת, קופרשטיין פרסם סרטון עם מסר לעם.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (מתוך עמוד האינסטגרם של בר קופרשטיין)

במקום להתעצבן, קופרשטיין פונה למצלמה ואומר משפט שמסמן את הכיוון: "הכל בסדר. תודה לבורא עולם. צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה". בהמשך הוא מוסיף עוד משפט שמבהיר מאיפה זה מגיע: "תודה שאני מתעסק עכשיו בהגשת תלונה – ולא במנהרות ולחשוב אם יביאו לי לאכול."

קופרשטיין סיפר כי הגנב הבין שזה הטלפון שלו, השאיר אותו בכתובת בפתח תקווה וחבר שלו הלך להביא את זה משם.