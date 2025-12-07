שבוע אחרי הדיווחים על פרידה – עדי הימלבלוי ובן זיני חוזרים. לאחר חגיגות נפרדות ושיחה כנה, השניים החליטו לתת לזוגיות הזדמנות נוספת

אחרי שבוע שבו הרשת געשה סביב הפרידה של עדי הימלבלוי ובן זיני, שליוותה בסימנים שלא מעט עיניים שמו לב אליהם – הסיפור מקבל תפנית. על פי פרסום ב"מאקו", השניים אמנם חגגו את יום הולדתה של עדי בנפרד, אך לאחר מכן ישבו לשיחה כנה, שבסיומה החליטו לתת לקשר הזדמנות נוספת.

הימלבלוי, שחגגה 41, ובן זיני, 28, נפרדו בשקט יחסי, והעובדה שביום הולדתה לא פורסמה מצדו ברכה – מיד הובילה לגל של ספקולציות ברשת. פער הגילאים ביניהם, 13 שנים, היה חלק בלתי נפרד מהשיח סביב הזוגיות.

ומה עכשיו?

לפי המקור, השניים הגיעו להבנות לאחר שיחה כנה והחליטו לתת לקשר הזדמנות נוספת. נכון לעכשיו השניים לא הוציאו הודעה רשמית – אך מקורבים מאשרים שהאהבה שוב עלתה על המסלול. אחרי פרידה מתוקשרת ושקט תקשורתי מסקרן – נראה שהשמיים שוב מתבהרים מעל אחד הזוגות המדוברים של הביצה.