עדי הימלבלוי ובן זיני נפרדו – והבשורה נודעה דווקא ביום הולדתה ה-41. עם פער גילאים של 13 שנים ורעש תקשורתי, היעדר כל אזכור מצדו רק חיזק את מה שהתרחש מאחורי הקלעים

עדי הימלבלוי ובן זיני נפרדו – והיום, דווקא ביום הולדתה ה-41 של הימלבלוי, זה מקבל לפתע הקשר חדש. אם תהיתם למה לא ראינו מבן זיני ברכת יום הולדת מושקעת – זו ככל הנראה התשובה.

פער הגילים שתמיד היה על השולחן

הפער ביניהם היה תמיד נושא לשיח, ועכשיו הוא מקבל פרופורציה אחרת: עדי הימלבלוי בת 41, בן זיני בן 28, כלומר פער גילאים של 13 שנים, כשהיא מבוגרת ממנו.

עוד באותו נושא יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על עדי הימלבלוי 12:34 | שיר לוי 0 0 😀 👏

הכול נשמר בשקט – עד היום

שניהם שמרו עד כה על פרטי הפרידה בשקט יחסי, אבל היום, ביום שאמור היה להיות חגיגי, היעדר כל אזכור מצדו כבר לא נראה מקרי. לא שזה מה שחשף את הפרידה, אבל בתוך ההקשר הנוכחי זה רק חיזק את מה שהתרחש מאחורי הקלעים.