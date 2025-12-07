הבוקר ירד בר קופרשטיין, שחזר לפני חודשיים מהשבי בעזה לאחר כמעט שנתיים, לרכבו – וגילה שפרצו אליו, שברו את החלון וגנבו את הטלפון. אירוע לא נעים, ורובנו כנראה היינו מתעצבנים הרבה יותר.
"קמתי בבוקר, באתי לרכב – פרצו לי, שברו את החלון, לקחו את הטלפון"
במקום להתעצבן, קופרשטיין פונה למצלמה ואומר משפט שמסמן את הכיוון: "הכל בסדר. תודה לבורא עולם. צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה."
בהמשך הוא מוסיף עוד משפט שמבהיר מאיפה זה מגיע: "תודה שאני מתעסק עכשיו בהגשת תלונה – ולא במנהרות ולחשוב אם יביאו לי לאכול."
הסתכלות אחרת על המציאות
הפריצה לרכב היא אירוע יומיומי ומרגיז – אבל קופרשטיין משתמש בה כרגע של פרופורציה. במקום להתרעם, הוא מזכיר לעצמו ולצופים שיש מצבים קשים בהרבה, כאלה שהוא כבר עבר.
