בר קופרשטיין, ששרד כמעט שנתיים בשבי חמאס, מגלה שפרצו לו לרכב – ובוחר להגיב בפרופורציות. "תודה לבורא עולם, יש דברים גרועים מזה", הוא אומר בסרטון

הבוקר ירד בר קופרשטיין, שחזר לפני חודשיים מהשבי בעזה לאחר כמעט שנתיים, לרכבו – וגילה שפרצו אליו, שברו את החלון וגנבו את הטלפון. אירוע לא נעים, ורובנו כנראה היינו מתעצבנים הרבה יותר.

צפו בסרטון שבר העלה

"קמתי בבוקר, באתי לרכב – פרצו לי, שברו את החלון, לקחו את הטלפון"

במקום להתעצבן, קופרשטיין פונה למצלמה ואומר משפט שמסמן את הכיוון: "הכל בסדר. תודה לבורא עולם. צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה."

בהמשך הוא מוסיף עוד משפט שמבהיר מאיפה זה מגיע: "תודה שאני מתעסק עכשיו בהגשת תלונה – ולא במנהרות ולחשוב אם יביאו לי לאכול."

הסתכלות אחרת על המציאות

הפריצה לרכב היא אירוע יומיומי ומרגיז – אבל קופרשטיין משתמש בה כרגע של פרופורציה. במקום להתרעם, הוא מזכיר לעצמו ולצופים שיש מצבים קשים בהרבה, כאלה שהוא כבר עבר.