ברקע סערת חוק הגיוס למגזר החרדי: בג"ץ מבקש הערב (שלישי) מהמדינה לנמק למה היא אינה מגבשת מדיניות מסודרת לגיוס צעירים מהמגזר הערבי.
בצו נכתב כי "המשיבים יתייצבו ויתנו טעם מדוע לא יקבעו מדיניות גיוס לאזרחי ותושבי ישראל הערבים לפי חוק שירות הביטחון. לחלופין, מדוע לא יפעלו לקדם הסדר חלופי במסגרת הליך חקיקה מתאים".
לראשונה מאז תחילת הדיונים על סוגיית גיוס החרדים, מתווה חוק הגיוס הוצג אתמול בוועדת חוץ וביטחון להכנה לקריאה שנייה ושלישית. תחילת הדיונים מגיעה אחרי שהצעת החוק הוצגה לח"כים בשבוע שעבר. החוק עורר סערה גדולה והתנגדות גדולה, גם בקרב חברי כנסת מהקואליציה.
