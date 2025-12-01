מתווה חוק הגיוס יוצג היום בוועדת חוץ וביטחון להכנה לקריאה שנייה ושלישית, לראשונה מאז תחילת הדיונים. יו"ר הוועדה בועז ביסמוט: "צעד משמעותי בדרך להסדרת הסוגיה ולהחזרת היציבות למדינת ישראל"

לראשונה מאז תחילת הדיונים על סוגיית גיוס החרדים, מתווה חוק הגיוס יוצג הבוקר (שני) בוועדת חוץ וביטחון להכנה לקריאה שנייה ושלישית. תחילת הדיונים מגיעה אחרי שהצעת החוק הוצגה לח"כים בשבוע שעבר.

"אנחנו עוברים היום לשלב חדש – לשלב המעשי של התהליך" אמר יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט. "בדיון היום נתחיל בהקראת סעיפי החוק שהנחתי, באופן מקצועי, ענייני ומדויק. צעד משמעותי בדרך להסדרת הסוגיה ולהחזרת היציבות למדינת ישראל".

כאמור, הצעת החוק של ביסמוט הונחה על שולחן ועדת החוץ והביטחון ביום חמישי האחרון. "זהו זה יוצאים לדרך – עם חוק גיוס מאוזן, אחראי, וטוב לעם ישראל" אמר אז. "החוק הזה אינו כאן כדי לייצב קואליציה, הוא כאן כדי לייצב מדינה. בעזרת ה' נעשה ונצליח".

לפי הצעתו, יעדי הגיוס הם:

בשנת הגיוס הראשונה: לא יפחת מ-8,160. בשנת הגיוס השנייה: לא יפחת מ-6,840. שנת הגיוס השלישית: לא יפחת מ-7,920. שנת הגיוס הרביעית: לא יפחת מ-8,500. שנת הגיוס החמישית: לא יפחת מ-50% ממחזור הגיוס השנתי של בוגרי מוסדות החינוך החרדיים.

גיל הפטור שלאחריו ניתן יהיה לקבל פטור משירות ללא צורך להישאר בישיבה יהיה גיל 26.

בהגדרת מיהו חרדי נכתב כי בוגר מוסד חינוך חרדי הוא מי שלמד בין גיל 14 לגיל 18, לפחות שנתיים במוסד חינוך חרדי.

לגבי הסנקציות נכתב כי: "תלמיד ישיבה שלא התייצב לשירות סדיר או לא קיבל פטור משירות ביטחון, תשלל ממנו, בין היתר, הזכאות לרישיון נהיגה עד גיל 23, הזכות לצאת מישראל עד גיל 23, ומלגות לסטודנטים". בנוסף, אם הייתה אי-עמידה ביעדים ברף המינימלי השנתי, יחולו שלילת הטבות נוספות (כמו השתתפות בתוכניות דיור מוזל, השתתפות בעלות מעונות יום לילדים, והנחה בתחבורה ציבורית).