אתרי הפסולת ביו"ש: המנהל האזרחי הודיע כי הוא הרס אתרי שריפת פסולת בבנימין שהובילו לזיהום אוויר חריג במודיעין, שוהם, יהוד ויישובי בנימין

אתרי הפסולת ביו"ש: המנהל האזרחי הודיע היום (שני) כי הוא הרס מספר אתרי שריפת פסולת פיראטיים במערב בנימין. האתרים הובילו לזיהום אוויר חריג ביישובים וערים בכל האזור, וגררו מאבק נרחב.

כוחות המנהל האזרחי, הרסו את אתרי הפסולת ביחד עם כוחות מחטיבת בנימין. מדובר באתרי פסולת שנפרשו על עשרות דונם בנעלין ורנתיס. האכיפה הגיעה לאחר בדיקות שגילו כי אתרי שריפת הפסולת הביאו לזיהום אוויר חמור וחריג בערים מודיעין, יהוד, שוהם, חשמונאים, נילי וגני מודיעין, ולהתיישבות במרחב בנימין.

עוד באותו נושא צבי סוכות: "ייתכן שמדובר ברוצח הכי גדול במדינת ישראל" 22:46 | חדשות סרוגים 43 0 😀 👏

מהמנהל האזרחי נמסרי כי הצעד הינו חלק ממערכה רחבה על איכות הסביבה אותה מובילים ביחידה, ובזמן הקרוב יופעלו אמצעים נוספים, וכן מקצי אכיפה נרחבים כנגד גורמים מזהמים ברחבי יהודה ושומרון.

ראש המנהל האזרחי, תת אלוף הישאם אבראהים: "בחודשים האחרונים הנחיתי את כלל זרועות היחידה לשים בסדר עדיפות עליונה את המלחמה במזהמים חוצי הגבולות. שריפות הזבל הפיראטיות, הינן מפגע סביבתי חמור ונפעל כנגדו באפס סובלנות. המנהל האזרחי, יחד עם יתר גופי הביטחון בפיקוד מרכז, מנהל מערכה משולבת במלחמה במזהמים חוצי הגבולות. לא נאפשר התפשטות והתרחבות של התופעה ונילחם בכלל באמצעים העומדים לרשותינו עד למיגורה".

בשבוע שעבר חבר הכנסת צבי סוכות התייחס לסוגיית שריפת הפסולת ביהודה ושומרון: "יתכן שמדובר ברוצח הכי גדול במדינת ישראל". חבר הכנסת הודיע: "אני וראש מועצת שוהם דפנה רבינוביץ' נפתח יחד לשכה בשטח נעלין".