חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע הערב (שני) לתוכנית "מוריה וברקו" בערוץ 13. במהלך השידור מסר לידיו של אייל ברקוביץ כתב תביעה על סך 140 אלף שקלים.
התביעה הוגשה בעקבות דבריו של ברקוביץ' שבוע שטען כי סוכות ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' היו "עם ג'ריקנים בדרך לשרוף מקומות של ערבים". בנוסף אמר השדרן כי סוכות קרא לרצוח חפים מפשע ביהודה ושומרון, על בסיס הציוץ "נקמה" שפרסם חבר הכנסת אחרי הפיגוע בצומת רמות.
במהלך התוכנית הציע סוכות לברקוביץ לחזור בו ולהתנצל, אך האחרון סירב וחזר על הדברים בשידור. בתגובה שלף צבי סוכות את כתב התביעה שהכין מראש והגיש אותו לברקוביץ לעיני המצלמות.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
ח"כ צבי סוכות כתב: "אייל ברקוביץ' בחר להמציא סיפור שקרי שלא היה ולא נברא. האיש בחר שלא להתנצל על דברי השקר למרות שנתתי לו הזדמנות לכך וכך להסיר את מכתב התביעה. מי שחושב שיוכל לייחס לי עובדות שקריות מבלי לשלם ע"כ מחיר, יגלה בבית המשפט שטעה".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
ככה יעשה!
שאפו סוכות22:10 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יש
אתה גבר22:08 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ניב
מי שמנופף בתביעות, הוא אפס שלא יודע לנהל דיבייט22:30 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דעת
בתגובה ל: ניב
אחלה צבי22:46 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ניב
מי שמנופף בתביעות, הוא אפס שלא יודע לנהל דיבייט22:30 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דעת
בתגובה ל: ניב
אחלה צבי22:46 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ככה יעשה!
שאפו סוכות22:10 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יש
אתה גבר22:08 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר