חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע הערב (שני) לתוכנית "מוריה וברקו" בערוץ 13. במהלך השידור מסר לידיו של אייל ברקוביץ כתב תביעה על סך 140 אלף שקלים.

התביעה הוגשה בעקבות דבריו של ברקוביץ' שבוע שטען כי סוכות ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' היו "עם ג'ריקנים בדרך לשרוף מקומות של ערבים". בנוסף אמר השדרן כי סוכות קרא לרצוח חפים מפשע ביהודה ושומרון, על בסיס הציוץ "נקמה" שפרסם חבר הכנסת אחרי הפיגוע בצומת רמות.

במהלך התוכנית הציע סוכות לברקוביץ לחזור בו ולהתנצל, אך האחרון סירב וחזר על הדברים בשידור. בתגובה שלף צבי סוכות את כתב התביעה שהכין מראש והגיש אותו לברקוביץ לעיני המצלמות.

ח"כ צבי סוכות כתב: "אייל ברקוביץ' בחר להמציא סיפור שקרי שלא היה ולא נברא. האיש בחר שלא להתנצל על דברי השקר למרות שנתתי לו הזדמנות לכך וכך להסיר את מכתב התביעה. מי שחושב שיוכל לייחס לי עובדות שקריות מבלי לשלם ע"כ מחיר, יגלה בבית המשפט שטעה".