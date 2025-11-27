חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית התייחס לסוגיית שריפת הפסולת ביהודה ושומרון: "יתכן שמדובר ברוצח הכי גדול במדינת ישראל"

חבר הכנסת צבי סוכות התייחס הערב (חמישי) לסוגיית שריפת הפסולת ביהודה ושומרון: "יתכן שמדובר ברוצח הכי גדול במדינת ישראל". חבר הכנסת הודיע: "אני וראש מועצת שוהם דפנה רבינוביץ' נפתח יחד לשכה בשטח נעלין".

דבריו המלאים: "קודם כל יתכן שמדובר ברוצח הכי גדול במדינת ישראל – על פי נתוני ארגון ירוק עכשיו שעלו בדיון שכינסתי היום כ-1400 ישראלים מתו בשנת 2023 בלבד כתוצאה משריפות הפסולת של הפלסטינים. השיטה פשוטה ואיומה להחריד – העיריות ומועצות הכפרים הערביות בעיקר באזור בנימין משלמות על פינוי אשפה אך ורק מתחומי הכפר אל המשרפה הקרובה".

"בנוסף ארגוני פשיעה ישראלים מפנים בעיקר פסולת אלקטרונית שיקר מאוד להטמין בצורה חוקית לשטח ושם מדליקים את האש בזמן שהרוח לכיוון הישובים היהודיים. זה הפך בחודשים האחרונים לבלתי נסבל. אנשים בערים וישובים שלמים שבמשך שעות וימים לא יכולים לפתוח חלון ושוקלים אם עדיף לשלוח את הילד לבית הספר בידיעה שענן מסרטן נמצא שם במהלך היום או להפסיד יום עבודה".

"אלפי הרוגים וחולים וחיים בלתי נסבלים ולמרבה הצער אפס מענה של המדינה. החלטת ממשלה להקמת צוות שיתכלל את הנושא ויגיש המלצות מתמהמהת כבר שנתיים וחצי, אין סמכות חוקית להחרים משאיות מעבר ל-14 יום או לתת להם קנס מעבר ל-500 ש"ח. כינסתי בנושא מספר דיונים בשנה וחצי האחרונות אבל למרבה הצער זה באמת לא טופל".

נסיעה של רבע שעה בתוך הרי פסולת

"למערך כיבוי האש אין בכלל את האמצעים המתאימים לטפל בתופעה, הצבא מתעלם כמעט לחלוטין והיחיד שעושה משהו בשנים האחרונות ומגדיל ראש בכלים שאין לו זה קמ"ט איכות סביבה במנהל האזרחי. הבחור נלחם בשיניים ומייצא מבצעים לכיסוי האשפה בטרקטורים, צוות הדברה שהוסב לצוות כיבוי שמסתובב בשטח ומכבה מה שמצליח אבל זה אפילו לא טיפה בים מול התופעה", הסביר הח"כ.

"רוב הערבים תושבי יו"ש התרגלו שלא משלמים על חשמל, לא על מים, לא על ביוב ולא על פינוי אשפה. במקום זה אפשר לקדוח ולזהם את האקוויפר, לשלוח את הביוב לזרום לישובים היהודיים ואת האשפה לשרוף לידינו. לפני כשבועיים יצאתי לסיור בשטח עם ראש מועצת שוהם. מודה שלמרות הדיונים שקיימתי לאורך הזמן בנושא לא תיארתי לעצמי עד כמה עמוקה הבעיה".

"רק באזור נחל נטוף יש קילומטרים על קילומטרים ארוכים של אשפה מושלכת שעל פי הערכות המנהל האזרחי כדי לטפל במקום הספציפי הזה יעלה כ30 מיליון ש"ח. זו נסיעה של רבע שעה בתוך הרי פסולת ואלפי צמיגים שרק מחכים שמישהו יבעיר אותם בימים הקרובים. בדיון שכינסתי היום הצבא גלגל אחריות על המנהל האזרחי שטען בצדק שאין לו שום כלי אפקטיבי מול המשאיות ששופכות פסולת, הפקחים של יחידת דוד שעובדים קשה כדי לתפוס את המבריחים מתוסכלים מהעובדה שעל פי רוב המשאיות משוחררות חזרה לשטח כולל הפסולת שעליהן".

צבי סוכות הודיע: "אקים לשכה בנעלין"

"רק כדי לסבר את האוזן, כיום הטמנה של משאית פסולת אלקטרונית בצורה חוקית עולה כ25,000 ש"ח. גם אם מלוא הסנקציות הקיימות יושתו על הנהג (והן כמעט ולא) הוא יצא בפועל מורווח. המשטרה באמת רוצה מאוד טוענת שהשותפים האחרים לא עוזרים להם וצהל לא מאבטח אותם כשצריך, המשרד להגנת הסביבה לא טורח להתייצב לדיונים בכלל וכיבוי האש טוענים שאין להם שום כלים להתמודד עם התופעה".

"באמת לא זוכר מתי בפעם האחרונה הרגשתי תסכול כל כך עמוק. אנשים מתים וחולים באלפים שנה אחרי שנה, חיים של עשרות אלפים הפכו לבלתי נסבלים ואצלנו כל אחד מגלגל את האחריות למישהו אחר. הבשורה הטובה היא שכשהשר סמוטריץ הבין שאף אחד אחר לא לוקח אחריות בנושא, למרות שזה לא בתחום האחריות הרשמית שלו הוא כינס לפני כשבועיים דיון חירום בנושא עם כלל הרשויות הרלוונטיות ויוזם פיתרון חירום מהיר".

"בינתיים, אני הודעתי היום בדיון לצבא שאם הם לא יטפלו לפחות במקום הספציפי הזה עד חנוכה אני וראש מועצת שוהם דפנה רבינוביץ' נפתח יחד לשכה בשטח נעלין. שיתייחסו לזה לכל הפחות כאילו מחבלים משחררים בכוונה גלוני גז מדמיע לכיוון ישובים יהודיים. יש דברים קלים ופשוטים שאפשר לעשות מהיום למחר שדורשים את הצבא. מעריך שיזיז להם. בתקווה שנתבשר בשורות טובות במהרה, סיים סוכות".