הקללה העתיקה מתעוררת לחיים: כאן 11 משיקה את "החמאם" – דרמת מתח חדשה בבקעת הירדן, עם דניאל גד ועונג אפרון. כל הפרטים מהבכורה החגיגית

הבוקר נערכה הקרנת הבכורה החגיגית ל"החמאם" – דרמת מתח ומסתורין חדשה של כאן 11, שמביאה למסך שילוב נדיר בין עלילה צבאית, מיתולוגיה עתיקה ושאלות על הזהות הלאומית שלנו.

קללה עתיקה בבסיס נטוש – והחיים על החרב

הסדרה מתרחשת בבסיס צבאי נטוש בבקעת הירדן, שם מחלקת לוחמים מוצאת את עצמה לכודה בתוך קללה עתיקה שמתעוררת לחיים. העלילה שוזרת יחד היסטוריה יהודית, מיתוסים תנ"כיים וצללים מאיימים שעולים מתוך העבר. "החמאם" מציגה מבט מיסטי ונוקב על החרב שעליה אנו חיים כעם נבחר, ועל הפתולוגיה הלאומית של עם ישראל – מהימים הקדומים ועד המציאות של ימינו.

מתי זה משודר?

הפרק הראשון יעלה לשידור ביום ראשון, 30.11, מיד לאחר מהדורת החדשות, וישודר בכאן 11 ובכאן BOX.

הבכורה החגיגית – כל הכוכבים הגיעו

להקרנה המיוחדת הגיעו כוכבי וצוות הסדרה, בהם דניאל גד, עונג אפרון, יעלי רוזנבליט, יואב רוטמן, מור דימרי, אסף פרי, גילי בלום, כרמל זורע, רן קפלן, רן מושיוב, לידור אדמוני, עדיאל אדיסו ועוד.

האורחים צפו בפרק הראשון על המסך הגדול וקיבלו טעימה מהאווירה האפלה, המתוחה והמסתורית של "החמאם" – סדרה שמביאה איתה עולם עמוק, טעון ומסקרן במיוחד.