לראשונה כאן 11 משיקים תוכנית ריאליטי חדשה שכבר הצליחה בעולם. הבוקר (שני) שחררה ההפקה ההודעה לליהוק עבור צמדים שירצו להשתתף, לבצע משימות ולזכות בכסף. כל הפרטים

לראשונה כאן 11 משיקים תוכנית ריאליטי חדשה שכבר הצליחה בעולם. הבוקר (שני) שחררה ההפקה הודעת ליהוק לאודישנים לצמדים לתוכנית שבפורמט שלה בחו"ל נקראת Double The Money.

במסגרת התוכנית יתחרו צמדים שונים שחושבים שהם מסוגלים להכפיל את הכסף שיש להם. ההפקה מחפשת בני זוג, אחים, אמא ובת, בני דודים ,חברות הכי טובות, או כל חיבור אחר שעשויה להפתיע את הצופים.

עוד נכתב בהודעת הגיוס של ההפקה: "אם יש ביניכם קשר מיוחד, כזה שאי אפשר להסביר במילים, אם אתם לא מפחדים לעבוד קשה כדי להגיע למטרה ואתם מלאים ברעיונות לאיך עושים כסף – יש לכם ההזדמנות להוכיח את זה".

הזוגות יצטרכו להפגין יכולת עסקית מקורית, חשיבה מחוץ לקופסה, כושר אלתור ועבודת צוות תחת לחץ על מנת לזכות. נשמע קצת כמו "המירוץ למיליון", אך בניגוד לתוכנית המוכרת, כאן לא יטוסו המתמודדים למשימות ברחבי העולם וגם לא יזכו במיליון שקלים.

הם יידרשו לבצע משימות שונות ברחבי הארץ, יקבלו סכום כסף מסוים וייצטרכו לעבוד על מנת להגדיל אותו. הפורמט המצליח של Double The Money כבר שודר בבריטניה בקיץ של 2024.