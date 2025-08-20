אחרי הסערה סביב ההחלטה של ההפקה לקיים את הפסטיגל בתל אביב בלבד, נחשפים הליהוקים הרשמיים למופע. בניהם תמצאו זוג נשוי, צמד אחים וזוג נוסף – הפעם בלי האקסית. הנה כל הפרטים

אחרי ההחלטה הדרמטית לרכז את כל מופעי פסטיגל 2025 בתל אביב בלבד, ההפקה עושה שינויים נוספים. הפקת הפסטיגל הכריזה כי ילדי הפסטיגל חוזרים לבמה וגם תחרות השירים המקוריים חוזרת. בנוסף, נחשפו הליהוקים הרשמיים והסופיים של הופעת הילדים הגדולה של חנוכה. ביניהם ניתן למצוא צמד אחים, זוג נשוי, וזוג נוסף. הנה כל הפרטים.

חזרה לקלאסיקות: ילדי הפסטיגל ותחרות השירים

השנה, פסטיגל Imagine מביא בחזרה את הקסם של ילדי הפסטיגל, שיופיעו לצד הכוכבים הגדולים. הם יוסיפו אנרגיה צעירה ורעננה למופע. בנוסף, תחרות השירים המקוריים, שהפכה לסימן היכר של הפסטיגל בעבר, חוזרת בגדול. כל כוכב וכוכבת יציגו שיר חדש שנכתב והופק במיוחד עבור המופע. הקהל יכריע מי יזכה בתואר הנחשק.

כדי להמשיך את מסורת גילוי הכישרונות, ההפקה תפתח ב-1.9.2025 בשעה 16:00 אודישנים לליהוק הדור הבא של כוכבי הפסטיגל. הם ישירו, ישחקו וירקדו לצד הגדולים. הפרטים המלאים יפורסמו באתר הפסטיגל.

נבחרת הכוכבים: שילוב של ותיקים ועולים חדשים

הפסטיגל השנה מאחד נבחרת מרשימה של כוכבים, שמשלבת בין ותיקים לכוכבים עולים: הזמרת הוותיקה שרית חדד. לצידה יככב הזוג אליאנה תדהר ולי בירן. תדהר היא שיאנית פסטיגלים, והיא סוף סוף חוזרת לבמה אחר הפסקה שלקחה, בעקבות הולדת בנם המשותף.

זוג נוסף שישחק וישיר על הבמה הם מרגי ואנה זק. הזמר והשחקנית נמצאים בזוגיות מתוקשרת בשנה וחצי האחרונות, אחרי הפרידה שלו מנועה קירל. בשנה שעברה קירל וזק שיחקו ביחד על במת הפסטיגל ומרגי צפה. עכשיו הוא מצטרף לבת זוגתו – כאשר נועה קירל עסוקה בפרויקטים אחרים.

עדן גולן, כוכבת האירוויזיון 2024, תעלה גם היא על במת הילדים האהובה. מי שיצטרף אליה הוא כמעט-כוכב אירוויזיון 2025, עידו מלכה. הזמר התמודד בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון", אבל מי שזכתה ונסעה בפועל לתחרות היא לא אחרת מיובל רפאל, בת זוגתו והזוכה במקום השני בתחרות הבינלאומית. למרות השמועות, רפאל לא תצטרף השנה למופע הפסטיגל. אבל אנחנו בטוחים שהיא תבוא לעודד את עידו מלכה, כמו שהוא עודד אותה בתחרות האירוויזיון.

כוכבים נוספים שישתתפו בפסטיגל Imagine הם הזמר והשחקן שחר טבוך, השחקנית האהובה וזוכת "רוקדים עם כוכבים", עדי חבשוש ("בקרוב אצלי"). יופיע גם השחקן הוותיק שלא מזדקן לעולם, טל מוסרי. גם נדב חנציס, שהתפרסם בזכות הלהיט "אם את כבר הולכת", יעלה על הבמה.

בנוסף ישתתפו הדוגמנית מאיה קיי, השחקן אורי ורד, והאחים וכוכבי הרשת קווין רובין וקים בן שמעון.

הטבה בתחבורה הציבורית בדרך לפסטיגל

ההחלטה לקיים את כל המופעים בהיכל הפסטיגל באקספו תל אביב עוררה תהיות בקרב משפחות מהפריפריה. בתגובה, ההפקה, בשיתוף חברת סולן הפקות, הודיעה כי היא עובדת על הטבת תחבורה משמעותית. היא מיועדת להקל על הגעת קהל מאזורים מרוחקים. פרטי ההטבה יפורסמו בהמשך, כחלק ממחויבות הפסטיגל להביא את הקסם לכל ילד וילדה בישראל.

המתחם עצמו מבטיח חוויה ברמה בינלאומית, עם טכנולוגיות במה מתקדמות, מערכות סאונד ותאורה מהשורה הראשונה ותפאורה שתיקח את הקהל לעולם קסום.