רגע לפני סיבוב מופעי הסליחות ברחבי הארץ, אביב אלוש חושף את "אל נורא עלילה" – שיר שכתב לפני 15 שנה וחיכה עד שיגיע הרגע הנכון לשחררו. חיבור אישי ומרגש בין אמונה למוזיקה

רגע לפני סיבוב מופעי הסליחות ברחבי הארץ ולכבוד חודש אלול, אביב אלוש משחרר שיר חדש שחיכה 15 שנה עד לרגע הנכון לצאת לאור – "אל נורא עלילה". הפזמון לקוח מתוך הפיוט המוכר הפותח את תפילת הנעילה ביום הכיפורים, ובאותנטיות המאפיינת אותו מצליח אלוש לחבר בין פיוט עתיק לעולם מוזיקלי מודרני וליצור חוויה מרגשת ומאחדת.

האזינו לשירו החדש של אביב אלוש – "אל נורא עלילה"

מהטלוויזיה לבמה המוזיקלית

אלוש, אחד השחקנים המצליחים בישראל, מוכר לציבור מהטלוויזיה, התיאטרון והקולנוע, אך בשנים האחרונות הוא גם יוצר, כותב, מלחין ושר. אלבום הבכורה שלו, "עולם הפוך", זכה לחיבוק חם מהקהל ותחנות הרדיו. כעת הוא ממשיך במסע המוזיקלי מתוך תחושת שליחות ואמונה בכוחה של המוזיקה לגעת ולחבר בין אנשים.

מסע רוחני אישי

בשנים האחרונות אלוש נמצא בתהליך מתמשך של התחזקות והתקרבות ליהדות. ברשתות החברתיות הוא משתף מסרים רוחניים ומדבר בפתיחות על שמירת שבת, תפילה והנחת תפילין. "אני קושר את עצמי לבורא עולם", סיפר בראיונות, והוסיף כי רבי נחמן מברסלב השפיע עליו עמוקות. לא פעם העלה תיעודים שלו מתפלל בקבר רחל אמנו או תוקע בשופר באירועים ציבוריים.

מופעי סליחות ומופע חגיגי

במהלך חודש אלול יקיים אלוש סיבוב מופעי סליחות מיוחד: 9.9 קרני שומרון, 10.9 הרצליה, 11.9 קריות, 13.9 ירושלים, 14.9 גוש עציון, 17.9 נתניה, 18.9 ירושלים, 21.9 אמפי קיסריה, 29.9 ירושלים. שיאו של המסע יתקיים ב-29.10 בהופעה חגיגית בגריי יהוד עם הרכב מלא, שירים אישיים, ביצועים עוצמתיים ומוזיקה חיה וסוחפת.