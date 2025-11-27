אפשר לנצל את המשטרה המרוסקת לצילומי תדמית ואת נתוני הריסות הבתים לשווק כ״עשייה״ אמיתית. ואפשר בעיקר לבנות על הזיכרון הקצר של הציבור ועל הריצה לרייטינג של התקשורת כדי שיבלעו את הפיתיון

"19 פעמים הייתי בנגב בתוך חודש!״"התגאה השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. במשטרה הכריזו על מבצע 'סדר חדש' בנגב. בראש המבצע עומד באופן מפתיע (או לא) דווקא השר ולא המפכ״ל (שנמצא בכלל בחו״ל) ומפקד המחוז.

מאז אנחנו רואים סרטונים ותיעודים של בן גביר בכל מקום, מתעמת עם תושבים בדואים ומבטיח משילות ואכיפה. גם כאשר מתחת לאף של כוחות המשטרה המסיביים שהגיעו לתל שבע נרצח בילאל אלעאסם, אב לעשרה, הוא המשיך להתעמת עם התושבים. בעימות מצולם עם אח שכול מהיישוב הוא חזר שוב ושוב על הצהרותיו המלחמתיות, בעוד האח מטיח בו שמדובר רק בפרובוקציה לצרכי תקשורת.

בן גביר הגדיל לעשות והצטלם במדי סיירת האופנוענים (!) כשהוא רכוב על אחד האופנועים. הוא הצהיר שיאכוף חוקי תנועה ושכח לתת גילוי נאות, שהוא עצמו עבריין תנועה סדרתי עם לא פחות מ-79 עבירות תנועה.

עוד באותו נושא עשרות חשודים נעצרו בנגב: "חלק מהמאבק לבלימת נקמות הדם" 12:10 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

שלוש שנים בתפקיד – בן גביר מפגין כישלון מוחלט

כתושב הנגב ואחד ממייסדי מועצת הנגב אני יכול להסתכל על הדברים בשוויון נפש. חוקי הפורמט דורשים גירוי תקשורתי בלתי פוסק ועימות ואלימות טסים ברשת, אז מי שבנה את כל הקריירה שלו על תעלולי רשת וספינים, רוכב על אותו האופנוע. במבט טיפה פחות שטחי התמונה הפוליטית מתבהרת: זה הקמפיין של בן גביר. בה״א הידיעה. הוא מנסה לרכוב שוב על ״משילות בנגב״ בדרך לבחירות הקרובות.

חייבים להודות שבבחירות הקודמות זה עבד. בן גביר דילג מעימות לעימות. מבית החולים סורוקה למהומות בנטיעות ולמקרי ירי בערים ובכפרים. כל זה בעזרת אלמוג כהן הצעקן, לימים חבר כנסת ב״עוצמה יהודית״. הם היו הגורם המרכזי שהביא לגדילה משמעותית בהצבעה למפלגת ״הציונות הדתית״. בשדרות הם קפצו מ-6% ל25%. בבאר שבע שילשו את כוחם מ-5% ל-15%. בנתיבות הכפילו מ-8% ל-16%. בכל מקום המסר היה פשוט וקליט: הפשיעה משתוללת. אין משילות. הבדואים אשמים. בן גביר ״בעל הבית״ יעשה סדר. מי שטען לגזענות ולשטחיות נענה בכמות כפולה של צעקות ונפנוף ב״עובדות״.

שלוש שנים לאחר הבחירות ובן גביר, שמכהן כבר כהונה כפולה מקודמו בתפקיד, מפגין כישלון מוחלט. מאז כניסתו לתפקיד יש זינוק של מאות אחוזים במקרי רצח בכלל ובחברה הערבית בפרט, בעבירות רכוש, באלימות ורצח כלפי נשים ובתאונות דרכים.

השנה הקטלנית בכל פרמטר

שנת 2025 שאנחנו בסיומה מסתמנת כשנה הקטלנית ביותר מזה עשרות שנים בכל הפרמטרים: ‏מספר ההרוגים בתאונות דרכים שובר אפילו את שיא השנה שעברה, שהייתה הגרועה ביותר זה 20 שנה, אחרי שנים ארוכות של ירידה. מספר הנרצחים בישראל, במיוחד בחברה הערבית, מגיע למספרים מפלצתיים, שמתקרבים לרצח אחד ביום בממוצע. עשרות אחוזים יותר משנים קודמות. מספר הנשים היהודיות שנרצחו הכפיל את עצמו.

והפשיעה הלאומנית בשטחי יהודה ושומרון שברה את שיאי כל הזמנים. נראה שבמקום לבלום את האלימות בן גביר היה הראשון מבין מי שנתנו לה יד ועודדו אותה. מי שעמד וצעק על השר לבטחון הפנים הקודם, עומר בר-לב, שבזמנו ראינו ירידה בכל מדדי הפשיעה, גורם לכולנו להתגעגע מאוד לממשלת בנט- לפיד.

ובכל זאת, בן גביר רוצה לקושש אצלנו בנגב את הקולות שלו. הוא חושב, כנראה, שאנשי הנגב פראיירים אמיתיים ויתנו לו שוב לעשות את הסיבוב. מה הבעיה, בעצם? אפשר כמו תמיד להאשים את הערבים, את השמאלנים, את ה״קפלניסטים״ ואפילו את נתניהו אם צריך. אפשר לנצל את המשטרה המרוסקת לצילומי תדמית ואת נתוני הריסות הבתים לשווק כ״עשייה״ אמיתית. ואפשר בעיקר לבנות על הזיכרון הקצר של הציבור ועל הריצה לרייטינג של התקשורת כדי שיבלעו את הפיתיון.

אז אני רוצה לומר באופן הכי ברור לשר המורשע בתמיכה בטרור: זה לא יעבוד לך. אנשי הנגב הם חכמים וחדים. הם מבינים את הספינים והמניפולציות. לא תקבל את הקולות שקיבלת כאשר ניצלת בעיות אמיתיות כדי לגנוב דעת וקולות. אנחנו רואים לך. אנחנו רואים את הכישלון הגדול. קיבלת הזדמנות כבירה וכח עצום. ופיספסת אותו באופן הכי מחפיר ומהדהד.

אני וחברי נהיה ברחבי הנגב כדי להזכיר לך ולציבור את הכישלון. וכדי לקדם הנהגה אחראית ורצינית, הראויה לאמון שלנו. כזו שתתמודד באמת עם הבעיות הקשות של פשיעה, רצחנות ואלימות ברחוב ובכבישים. כזו שתשקיע הרבה יותר בנגב. גם בתשתיות חינוך, תכנון ובנייה, תרבות ותחבורה. וגם באכיפה ומניעה מדויקות, בחיבור עם הקהילות וראשי הרשויות. זו הדרך שהנגב האהוב שלנו צריך. עוד לא אבדה תקוותנו.

==

אבי דבוש הוא מייסד תנועת הפריפריות, מנכ"ל קול רבני לזכויות אדם ובוגר לימודי 'רבנות ישראלית' במכון הרטמן.