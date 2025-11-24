במבצע "סדר חדש" 36 חשודים באירועי ירי נעצרו הלילה (בין ראשון לשני), נשק צבאי גנוב נתפס, מעל 250 דוחות אכיפה חולקו. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, וסמפכ״ל המשטרה, ניצב אבשלום פלד פיקחו על המבצע בשטח.
במבצע השתתפו מאות שוטרי המחוז הדרומי, לוחמי משמר לאומי דרום, מג״ב, ימ"ס, סיירת אופנועים דרום, יחידות הכלבנים, הפרשים והיחידה האווירית של משטרת ישראל. המבצע שנועד להחזיר את המשילות לנגב, נועד לאיתור כלי נשק צבאיים גנובים, תחמושת וחשודים המעורבים בירי בפזורה הבדואית, לצד פעילות אכיפה מוגברת בצירי התנועה.
במסגרת הפעילות פעלו כוחות משמר לאומי דרום ושוטרי מרחב הנגב בפשיטה ובה נתפס נשק צבאי גנוב מסוג M16, ונעצר חשוד באחזקתו. במקביל, פשטו לוחמי יחידה 33 בהכוונת השב״כ על חוליית מבריחי אמצעי לחימה ועצרו 4 חשודים, נתפסו 2 כלי רכבי מבצעיים, חלקי רחפנים, כ- 37 אש״ח וממצאים נוספים שהועברו לחקירה בשירות הביטחון הכללי.
מהמשטרה נמסר: "המחוז הדרומי של משטרת ישראל ימשיך במאבק הנחוש בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, כחלק מהמאבק הלאומי לבלימת מעגלי האלימות ונקמות הדם בסכסוכי משפחות – למען חיזוק ביטחון הציבור ושלטון החוק".
