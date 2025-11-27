הבוקר עלו להר הבית שלושה לויים ושרו בו את שיר של יום, במהלך עלייה שהתקיימה מתוך רצון לחדש את שירת הלווים במקום הקדוש ביותר לעם ישראל

בפעם הראשונה מאז חורבן הבית: הבוקר (חמישי) עלו להר הבית שלושה לויים ושרו בו את "שיר של יום", במהלך עלייה שהתקיימה מתוך רצון לחדש את שירת הלווים במקום הקדוש ביותר לעם ישראל ולעם היהודי.

הלווים סיכמו את העלייה: "התרגשנו היום להגשים (חלקית) את החלום שלנו כבני לוי – לשיר את שיר ה' בהר הקודש. כיום ב"ה יש מספר התארגנויות של לויים המתכוננים ליום שבו נוכל לעמוד שוב על הדוכן, ואנו מזמינים את אחינו הלויים לברר ולהצטרף".

תנועת בידינו למען הר הבית ליוותה את האירוע וסייעה בהנגשתו לציבור, כחלק מפעילותה לחיזוק הקשר החי, הערכי והקהילתי להר הבית.

עקיבא אריאל, ממלא מקום מנכ"ל תנועת בידינו, אומר: "מאז חורבן בית המקדש השני לא נשמע שיר הלווים בהר הבית. הרגע הזה מבטא את הכמיהה והחיבור העמוק של עם ישראל למקום הקדוש ביותר, בדרך מכובדת, צנועה ומקדשת. זו יוזמה אזרחית מרגשת שממשיכה את פעימות הלב של העם למקום."

בידינו מדגישים כי אירועים מסוג זה מצטרפים לשורה ארוכה של יוזמות קהילתיות וחינוכיות, המבטאות את ההתעוררות ואת הקשר המתחדש להר הבית מכל רחבי הארץ.