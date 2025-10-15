עלייה מטאורית התרחשה בחגי תשרי בהר הבית: 10,239 עלו להר מראש השנה ועד שמחת תורה. מדובר בזינוק של 29% ביחס לשנה שעברה

עלייה מטאורית: 10,239 עלו להר הבית מראש השנה ועד שמחת תורה. מדובר בזינוק של 29% בחג הסוכות עצמו עלו 7,295 יהודים, בזינוק מרשים אף הוא של 23% ביחס לשנה שעברה.

רבנים רבים, ראשי ישיבות וקהילות רבות עלו מכל רחבי הארץ. כולל קהילות חרדיות מירושלים, עמנואל, טבריה ונתיבות. שהרב דב קוק מדרבן את עלייתם למרום הקדוש לעם ישראל. גם בשמחת תורה עלו מאות יהודים לתפילות החג בשירה וריקודים לכבודה של תורה. ביניהם גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. גם חברי הכנסת עמית הלוי (הליכוד) ויצחק קרויזר (הציונות הדתית) עלו לתפילות חג הסוכות בהר.

הזינוק במספר העולים התקיים למרות ביקור טראמפ בארץ שחסם את הדרכים בהושענא רבא, ולמרות מספר שיא של מאות מורחקים יהודים בחודשים האחרונים על ידי המשטרה. לצד זאת מאות יהודים הורשו לעלות בחג הסוכות לעלייה קצרצרה בלבד, לאחר שבמשטרה לא עמדו בקצב הגבוה של העולים.

המספרים הגבוהים חצו כאמור את ה-10,000 יהודים שעלו לתפילות בהר בחודש אחד לראשונה מאז שחרור ההר. ראש מינהלת הר הבית הרב שמשון אלבוים: "שיבת ישראל להר המרגשת משמחת ומעצימה את ההתקדמות היהודית במקום הקדוש. בזכות רבבת העולים זכינו גם השנה להתקדם הודות לכוחות הבטחון ומפקדי המחוז והמרחב, המקומות הקדושים והר הבית".