ערן זהבי פותח הכל בפרק פתיחת העונה העשירית של "פגישה עם רוני קובן": על אביו שנטש והשמיץ, על השוד האלים שחוותה משפחתו, על הפרישה ועל ה"קצר" שיש בינו לבין הכדור. צפו בהצצה

ערן זהבי הוא בין הכדורגלנים הגדולים ביותר שיצאו מישראל. בריאיון מיוחד עם רוני קובן, הוא מדבר בגילוי לב על היחסים המסובכים עם אביו, על השוד האלים שעברה משפחתו ועל הקושי שבפרישה. הפרק ישודר במוצאי שבת הקרובה, 29 בנובמבר, מיד אחרי החדשות בכאן 11.

תוכנית הראיונות "פגישה עם רוני קובן" חוזרת לעונה עשירית – שזכתה כבר 8 פעמים ברצף בפרס האקדמיה לטלוויזיה ושברה שיאי רייטינג בעונה הקודמת. בפרק הפתיחה יתארח ערן זהבי לשיחה אישית וכנה שלא נראתה כמותה.

צפו בהצצה לפגישה של ערן זהבי עם רוני קובן:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מתוך "פגישה עם רוני קובן" (באדיבות באדיבות כאן 11, ארצה הפקות)

"אני לא צריך דמות אב כרגע"

זהבי מדבר בהרחבה על אביו שנטש את המשפחה בילדותו ומאז אף השמיץ אותו בפומבי. קובן שואל: "היום אתם בקשר?" זהבי: "לא, לא כל כך. אתה יודע, אנחנו פה ושם הודעות, שבת שלום, כאלה דברים. יש לי לב טוב מדי. אני לא בריב עכשיו עם אף אחד. אבל מצד שני, אני מבין שהחיים עברו ככה, ואני לא הולך לתקן את העולם, ואני לא הולך עכשיו להגיד 'טוב, בוא נחדש עכשיו את הקשר ובוא נהיה עכשיו אבא ובן', כי אני לא צריך דמות אב כרגע. אני מכיר את החיים שלי הרבה יותר בלעדיו מאשר איתו".

"כשהייתי צריך – לא דיברת איתי"

זהבי מתאר את הרגעים שבהם אביו חזר לחייו דווקא כשהתפרסם והתעשר: "גם כילד, אז ברור שיש לך איזה חלק שאתה אומר כאילו: עכשיו אתה מדבר איתי? כשאני הייתי צריך, לא דיברת איתי, לא איתי, לא עם אמא שלי, לא שום דבר אחר. אז למה אתה בא אליי עכשיו? על מה? למה אתה בא?"

השיא הכואב הגיע כשאביו התראיין בתקופה שזהבי מונה לקפטן הנבחרת ואמר: "אני לא מבין איך מדינת ישראל ממנה לתפקיד קפטן ילד שלא מעניין אותו מה שלום אבא שלו". זהבי: "אני פחות נפגעתי מזה מאשר אמא שלי נפגעה מזה. אני חושב שזה היה תחילת הסוף שלו בקשר של ההזדמנויות שנתתי לו".

הפרישה, הכסף והטראומה

בפרק ידבר זהבי גם על הקושי בפרישה, על השוד האלים שבו הותקפו אשתו וילדיו בהולנד ועל ההתמודדות עם הטראומה המשפחתית, על היחסים המורכבים עם הכדור ("יש בינינו קצר כרגע, אני לא נוגע בו אלא אם אני חייב באימון") ועל ההנאה הלא-מסתתרת מלהרוויח סכומי עתק. בסיום הפרק זהבי מעביר לקובן אימון קצר ומתייצב מולו בשער.

בעונה החדשה יתארחו גם יעקב ברדוגו, נועה קולר, גיא מרוז, ליאור סושרד, ברק סרי ואחרים. בהמשך ייחשף גם הסט החדש עם לוח התמונות המוכר ומשחק הסלסלות האהוב.