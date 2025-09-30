בצאת יום כיפור: שולי רנד בראיון עוצמתי עם רוני קובן בכאן 11 – על ההלם מה-7 באוקטובר, הלילות ללא שינה בגלל החטופים, הפחד מהקיטוב בעם והתפילה האישית שלו ללב פתוח

ביום חמישי, בצאת יום כיפור, ישודר בכאן 11 פרק מיוחד של "פגישה עם רוני קובן", בו יתארח השחקן והיוצר שולי רנד לריאיון אישי ונוגע ללב.

צפו בהצצה ל"פגישה עם רוני קובן" עם שולי רנד

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (באדיבות כאן 11)

"הייתי בהלם אחרי השבעה באוקטובר"

בריאיון חושף רנד כיצד חווה את אירועי 7 באוקטובר: "הייתי בעיקר בהלם. הייתה לי תחושה של 'הסתר פנים'. כעסתי. אמרתי לריבונו של עולם: למה נתת לזה לקרות? כבר אז ידעתי לאן זה יוביל אותנו. חוסר אונים מוחלט."

לדבריו, התמונות והסרטונים הקשים מהחטופים לא נותנים לו מנוח: "אחרי הסרטון של אביתר דוד לא יכולתי להירדם. הוא איתי בראש, וטוב שכך. תחשוב על ההורים שלו… איך אפשר להכיל את זה?"

"הקיטוב קורע אותנו"

רנד מתייחס גם לפערים בחברה הישראלית: "הפחד הנורא הוא מהקיטוב, בין דתיים לחילוניים, בין שמאל לימין. זה מאיים עלינו לא פחות." הוא מתאר את עצמו כמי שמנסה להיות גשר בין העולמות – בין האמונה והדת לבין החברה הכללית.

במוצאי יום כיפור, משתף רנד את התפילה האישית שלו: "אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לי לב שלא יקהה. לב שעדיין יהיה אכפת לו מכל אחד ואחד מהעם שלי, למרות הכאב העצום."

עוד באותו נושא צופית גרנט שיתפה בהתרגשות: זה מה שכל זוג הורים מאחל לעצמו 10:13 | חדשות סרוגים 1 2 😢 ❤️