שיבושי תנועה צפויים היום (חמישי) עקב העברת מטען חורג מנמל חיפה לבתי הזיקוק. במהלכן צפויים להיחסם גם מספר כבישים, והם יחלו הערב החל מהשעה 20:00 ועד מחר (שישי) בשעה 07:00 בבוקר.

הובלת המטען תתבצע במסלול ייעודי ותוך ליווי של שוטרי משטרת ישראל, וצפויה לגרום להאטות ולחסימות תנועה זמניות, בהתאם לקצב התקדמות השינוע, לאורך המסלול הבא: מנמל חיפה דרך רחוב אורט (נגד כיוון התנועה) עלייה אל כביש 22 (בנתיב נגד כיוון הנסיעה) ירידה אל כביש 75 ונסיעה עד כביש 4, נסיעה חזרה לכיוון צומת חוצות המפרץ, המשך נסיעה על כביש 4 (נגד כיוון התנועה) עד לבתי הזיקוק בחיפה.

החל מהשעה 21:00 בערב ועד לשעה 24:00 בלילה ייחסם כביש 75 לתנועה בשני הכיוונים, מצומת יגור ועד ללב המפרץ. החל מהשעה 24:00 ועד לשעה 06:00 בבוקר ייחסם כביש ההסתדרות מלב המפרץ לכיוון בתי הזיקוק.

עיריית חיפה והמשטרה מבקשות מהציבור להימנע מנסיעה במסלול התנועה של המטען בשעות האמורות, להישמע להנחיות השוטרים ולאנשי הביטחון בשטח, ולהיערך בהתאם לשיבושי התנועה הצפויים.