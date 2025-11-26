צינור מים התפוצץ באתר בנייה של הרכבת הקלה בלב תל אביב. הצינור הוביל להצפה ולחסימת הצירים המרכזיים ברחוב קפלן

צינור מים התפוצץ היום (רביעי) באתר בנייה של הרכבת הקלה בלב תל אביב. הצינור הוביל להצפה ולחסימת הצירים המרכזיים ברחוב קפלן מצומת אבן גבירול עד צומת דובנוב לשני הכיוונים.

מהמשטרה נמסר כי כוחות המשטרה פועלים בשטח ומכוונים את התנועה, עד לסיום עבודות הצוותים המקצועיים והשבת הציר לסדרו.

ביום ראשון חברת נתיבי איילון התחילו בתיאום עם עיריית נס ציונה בעבודות ביצוע של מקטע חדש בקו הכחול של הרכבת הקלה בגוש דן. העבודות ברחוב ויצמן, בין רחוב עמק השושנים לדרך יצחק רבין.

העבודות כוללות סלילה של כ-5 ק"מ של צירי העדפה לתחבורה ציבורית לכל כיוון, הקמה של כ-5 ק"מ שבילי אופניים דו כיווני, הצבת 24 רציפים חכמים ונגישים, חידוש ושדרוג כלל התשתיות לאורך תוואי הפרויקט, הטמנת תשתיות חשמל, פיתוח נופי של המרחב הציבורי ונטיעת עצים.