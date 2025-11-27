המשטרה עצרה ועיכבה לחקירה מעל 10 חשודים, תושבי הצפון, בחשד להנפקת חשבוניות פיקטיביות ועבירות הלבנת הון ועבירות מס נוספות בעשרות מיליוני שקלים

פרשת הונאה בהיקף של מיליונים נחשפה היום (חמישי) בצפון הארץ. שוטרי להב 433 יחד עם יחידת החקירות והמודיעין של המכס והמע״מ במחוז דרום וכוחות נוספים עצרו ועיכבו לחקירה מעל 10 חשודים, בחשד להנפקת חשבוניות פיקטיביות, עבירות הלבנת הון ועבירות מס נוספות.

בחודשים האחרונים נוהלה חקירה סמויה במשטרה בחשד להנפקת חשבוניות פיקטיביות לחברות כוח אדם בדרום. עם התגלגלות החקירה ביצעו השוטרים יחד עם חוקרי מע״מ ומכס דרום, שוטרי יס"מ מנשה מחוז חוף ולוחמי מג"ב, מעצרים וחיפושים בצפון הארץ.

במהלך הפעילות, נתפסו רכבי יוקרה ורכוש רב, כמו כן נעצרו ועוכבו לחקירה מעל ל-10 חשודים. על פי החשד, היקף העבירות עומד על מעל 50 מיליון שקלים. 2 חשודים מרכזיים בפרשה הובאו לבית משפט ומעצרם הוארך עד לתאריך 1.12.