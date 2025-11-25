יחידת להב 433 עצר שלוש חשודות בחשד לעבירות הונאה של עשרות קורבנות במעל למיליון שקל. השלוש תושבות הצפון הובאו לבית המשפט להארכת מעצר

המעצר התבצע אחרי חקירה סמויה של פרשיית הונאה גדולה. על פי החשד, החשודה העיקרית יצרה קשר עם הקורבנות כנציגה מחברת הלוואות. היא ביקשה פרטים על מנת לבדוק זכאות להלוואה.

לאחר שהקורבנות נתנו את הפרטים היא עדכנה שאושרה ההלוואה ושעל הקורבן לשלם אחוז מסוים לטובת פתיחת התיק. לאחר התשלום, הייתה נעלמת.

בשיטה זאת, הונו עשרות קורבנות בהיקפים של מעל למיליון שקל. אתמול לאחר המעבר לחקירה גלויה, נעצרו שלושות חשודות בשנות ה-20 לחייהן. החשודות הובאו לביהמ"ש להארכת המעצר ומעצרן הוארך, אחת עד 1/12/25 ושתיים למעצר בית עד לתאריך 1/12/25.