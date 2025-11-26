חדשות סרוגים

פרשה מזעזעת בתיכון בפ"ת: תלמיד הותקף בבי"ס והתיעוד הופץ ברשת

(אילוסטרציה, gemini)
חוקר ילדים מטעם משרד הרווחה זומן לחקירה לאחר הפצת סרטון שבו נראה נער מותקף בין כותלי בית ספר בפתח תקווה. בסרטון הנער נראה מותקף על ידי תלמידים אחרים

פרשה קשה של אלימות נחקרת בימים אלו במשטרה: שוטרי מחוז מרכז פתחו אתמול (שלישי) בחקירת חשד לאירוע אלימות בין כותלי בית ספר בעיר במרכז הארץ.

למשטרה הוגשה תלונה על תקיפת תלמיד בתוך בית הספר, כאשר התקיפה עצמה תועדה והופצה ברשת כסרטון, שבו נראית גם הפגיעה בקטין.

בסרטון שהופץ בו נראה נער המותקף, על פי החשד על ידי בני נוער אחרים, בין כתלי בית הספר בפתח תקווה. המשטרה הודיעה כי בעקבות הגשת התלונה היא פתחה בחקירה מואצת, במסגרתה זומן חוקר ילדים מטעם משרד הרווחה, על מנת להגיע לחקר האמת.

בקיץ האחרון אמא מחדרה חשפה תקרית מטרידה בבית ספר, אשר כוללת לדבריה מחדל חמור בטיפול בבריונות ואלימות. שיא התקרית בהתקפה ברוטלית על בתה ביום הולדתה.

היא מתארת כיצד ניסיונותיה להזהיר את בית הספר והרשויות נתקלו בהתעלמות, עד שהגיעה התקרית הקשה שכמעט הסתיימה באסון.

