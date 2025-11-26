כוחות צה״ל יירטו רחפן שחצה מגבול ירדן ונשא עשרה אקדחים שיועדו להברחה. לאחר סריקות לוחמי חטיבת יואב אותרו כלי הנשק והועברו להמשך בדיקה וטיפול בידי גורמי הביטחון

כוחות צה״ל סיכלו אתמול (שלישי) ניסיון הברחה של עשרה אקדחים אל תוך שטח ישראל דרך גבול ירדן. על פי הודעת דובר צה״ל, תצפיות הצבא ומרכז הבקרה האווירי זיהו רחפן שחצה את הגבול ממזרח, ולאחר הזיהוי בוצע יירוט.

במהלך סריקות שבוצעו מוקדם יותר היום על ידי לוחמי חטיבת יואב במרחב, אותר הרחפן שנשא את כלי הנשק. בצבא עדכנו כי מדובר בעשרה אקדחים שהיו מיועדים להברחה לתוך ישראל. האמצעים שנתפסו הועברו להמשך בדיקה וטיפול בידי גורמי הביטחון.

כזכור,אחרי סדרה ארוכה של ניסיונות הברחת נשק בגבול מצרים, בתחילת החודש כוחות צה"ל סיכלו ניסיון הברחת אמצעי לחימה בגבול המזרחי עם ירדן. הרחפן שנשא 10 אקדחים אותר והוחרם על ידי הלוחמים