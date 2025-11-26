הזמרת והיוצרת עמית ביג'אוי מוציאה סינגל חדש המוקדש לאמה, ביום הולדתה. הטוויסט? הקליפ נוצר בעזרת קבוצת הפייסבוק "סשא". "בנות התחננו לקחת חלק", מספרת ביג'אוי בהתרגשות

הזמרת והיוצרת עמית ביג'אוי, שרק לפני שנה השיקה את ה-EP הראשון שלה, משחררת היום (רביעי) שיר חדש ומרגש במיוחד – "גיבורת העל שלי". השיר, שנכתב והולחן על ידה, מוקדש לאמה ונולד מתוך תקופה לא פשוטה שכללה גם אובדן קרוב במשפחה. הוא יוצא בדיוק ביום הולדתה של האם, ומלווה בקליפ יוצא דופן שבו משתתפות יותר מ-40 זוגות של אמהות ובנות מרחבי הארץ.

הקליפ כולו נוצר באמצעות חברות קבוצת הפייסבוק "סשא". הקבוצה כוללת בנות בלבד, ויש בה מעל ל-234 אלף חברות. "הופתעתי", מספרת עמית ביג'אוי בשיחה לסרוגים. "כל-כך הרבה בנות שלחו לי הודעות בהתחננות שאני אשתף את הסרטונים שלהם, והם רוצות להיות חלק".

צפו בקליפ המרגש והמיוחד של "גיבורת העל שלי" מאת עמית ביג'אוי:

השיר שנולד בלילה אחד – והפך להמנון משותף

לפני שנה בדיוק, ב-26 בנובמבר 2024, שלחה עמית לאמה הקלטה ביתית של השיר – רק היא והגיטרה. מאוחר יותר ביצעה אותו לראשונה בהופעת השקת האלבום שלה בבית היוצר, והפתיעה את אמה כשהעלתה אותה לבמה.

"כשהיא עלתה איתי לבמה הבנתי שיש הרבה הרבה משמעות לרגע הזה. הגיעו אליי ממש המון המון המון נשים שהיו בקהל… וסיפרו לי שזה רגע שהם ינצרו לעד. והבנתי שהשיר הזה נכתב לגיבורת העל שלי, אבל שיש עוד כל כך הרבה גיבורות על ושהטקסט שלי הוא יכול להיות כל כך מדויק לעוד כל כך הרבה אמהות ובנות", סיפרה עמית. וככה נולד הרעיון של הקליפ השיתופי.

קליפ שהפך לפרויקט קהילתי

כדי להפוך את השיר למחווה כללית, פנתה עמית לחברות קבוצות הנשים "סשא" בפייסבוק וביקשה סרטונים אישיים. התגובה הייתה עצומה: עשרות נשים שלחו רגעים מצולמים עם אמותיהן – ריקודים, חיבוקים, נשיקות ומשחקים.

"לשמחתי ואפילו די הופתעתי כל כך הרבה בנות שלחו לי הודעות בהתחננות… וככה אספתי עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ומשתתפים משתתפות בקליפ יותר מ-40 זוגות של אמהות ובנות", שיתפה.

התגובות לא איחרו לבוא. "התגובות שאני מקבלת היום כשהשיר יצא הן מטורפות, אבל התגובות העוד יותר מדהימות זה באמת של המשתתפות בקליפ עצמו שמרגישות כאילו השיר הוא שלהם", הוסיפה עמית.

טעימה ראשונה מהאלבום הבא

"גיבורת העל שלי" הוא הסינגל הראשון מתוך אלבום חדש שייצא בעזרת השם ב-2026. את השיר עיבד והפיק תמיר מאור, חבר קרוב מלימודי "רימון" שעובד עם עמית כבר שנים.

"זה אלבום שנמצא עדיין בתהליכי עבודה… כל כולו אני ושירים שלי שאני כתבתי והלחנתי שמדברים על אה על רק על עצמי. זאת אומרת ממש יוצאים ממני", שיתפה אותנו עמית.