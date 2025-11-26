בטקס הזיכרון לבן־גוריון תקף הרמטכ"ל את מצב המנהיגות וקרא לאחריות פיקודית שתוביל שינוי, תוך הדגשת הצורך בהכרה בכישלונות ובניית דרך חדשה

יום לציון 52 שנים לפטירתו של ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון דוד בן־גוריון התקיים היום (רביעי) בשדה בוקר, בנוכחות הרמטכ"ל רב־אלוף אייל זמיר, פורום מטכ״ל ומשתתפים נוספים. בנאומו העביר הרמטכ״ל ביקורת על מצב המנהיגות והצורך בתיקון עמוק, תוך התייחסות ישירה לאחריות הפיקודית בתקופה מורכבת.

הרמטכ״ל אמר: "היום ברור לנו מעל לכל ספק נדרשת מנהיגות אמיצה, תכליתית ומשנה מציאות. מנהיגות שגם מכירה בכישלון וגם מעזה להוביל שינוי. אחריות פיקודית היא לבנות מחדש. זו המהות המרכזית של המנהיגות".

לצד קריאתו לשינוי, זמיר הדגיש כי צה״ל נמצא בלחימה מתמשכת מאז היום הקשה, והעריך את עוצמת הכוח האנושי המוביל את הצבא: "בכל שעה אנו מתחייבים נמשיך להילחם, נמשיך להשתפר. צה"ל נולד כצבא העם והוא פסיפס אנושי מופלא, צבאה ומגינה של המדינה היהודית שיונק את כוחו מהעם ופועל אך ורק למען העם".

בהמשך דבריו הרחיב: "מנהיגות אינה רק הסבר או ביקורת אלא מצפן. לא מנהיגות מפחידה ומטביעה אלא כזו שמרימה. לא מנהיגות מתחמקת אלא כזו שמביטה לאמת בעיניים ומציבה דרך חדשה. אחריות פיקודית היא לבנות מחדש".

בטקס חזר הרמטכ"ל על עקרונות המנהיגות ה"בן־גוריונית" לדבריו, והציב אותה כמבחן מעשי להווה: "המנהיג חייב להיות ראשון להקריב, ראשון לשאת באחריות, ראשון לתקן. זהו המבחן הפיקודי שלנו היום. לא רק לעסוק במה שלא היה, אלא להוביל למה שיהיה".

הטקס נערך במדרשת בן־גוריון בשדה בוקר, וכלל התייצבות של בכירי הצבא, עדות לרצף ההנהגה הביטחונית מאז הקמת המדינה ולמורשתו של בן־גוריון כפי שהוצגה בנאומו של זמיר.