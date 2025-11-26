חדשות סרוגים

תפריט

עוד
מבזקים
כוחות צה"ל סיכלו הברחה של אמל"ח רב מגבול ירדן כיפות ברזל על חליוה: "אנחנו מתחילים להבין את גודל המחדל" התוצאה מרגשת: הקליפ שנוצר עם קבוצת הפייסבוק "סשא" | ריאיון תיעוד ראשון: כוחות צה"ל פועלים בצפון השומרון הרמטכ"ל בביקורת לממשלה: "נדרשת מנהיגות אמיצה שמכירה בכישלון" הרצליה: נער בן 15 במצב אנוש לאחר שנפל מגובה יום השנה לפטירתו: עשרה דברים שלא ידעתם על אריק איינשטיין התראה מטאורולוגית, רוחות חזקות וגשם: תחזית מזג אוויר צה"ל: חוסל מחבל שהתקרב ללוחמים בקו הצהוב - "היווה איום" הפיצוץ בין אלין כהן ועדן פינס: ריב החתונות נחשף צרפת: ערעורו האחרון של סרקוזי נדחה, עונש המאסר נותר בעינו מגישת חדשות 13 מותקפת: "בזויה וארורה, זוהמה שמאלנית" מה קורה מאחורי הקלעים של זגורי אימפריה? | צפו היסטוריה בצה"ל: נקבעה מזוזה ראשונה במתחם החדש בדרום הארץ לקראת הבלאק פריידי: עלייה בניסיונות ההונאה ברשת - כך תיזהרו כוחותינו חיסלו מחבל שתכנן פיגוע צליפה מיידי בכוחות צה"ל. צפו "למה דעתו של שופט חשובה יותר מגורמי הביטחון?" | צפו בעימות הסתה לטרור: כתב אישום הוגש נגד תושבת אום אל פאחם תקף במספריים בהשפעת אלכוהול: עובד זר נעצר בחשד שהתעלל במטופל אלוף ישראל בשני ענפים: הצד הספורטיבי של אריק איינשטיין כוחות צה"ל סיכלו הברחה של אמל"ח רב מגבול ירדן כיפות ברזל על חליוה: "אנחנו מתחילים להבין את גודל המחדל" התוצאה מרגשת: הקליפ שנוצר עם קבוצת הפייסבוק "סשא" | ריאיון תיעוד ראשון: כוחות צה"ל פועלים בצפון השומרון הרמטכ"ל בביקורת לממשלה: "נדרשת מנהיגות אמיצה שמכירה בכישלון" הרצליה: נער בן 15 במצב אנוש לאחר שנפל מגובה יום השנה לפטירתו: עשרה דברים שלא ידעתם על אריק איינשטיין התראה מטאורולוגית, רוחות חזקות וגשם: תחזית מזג אוויר צה"ל: חוסל מחבל שהתקרב ללוחמים בקו הצהוב - "היווה איום" הפיצוץ בין אלין כהן ועדן פינס: ריב החתונות נחשף צרפת: ערעורו האחרון של סרקוזי נדחה, עונש המאסר נותר בעינו מגישת חדשות 13 מותקפת: "בזויה וארורה, זוהמה שמאלנית" מה קורה מאחורי הקלעים של זגורי אימפריה? | צפו היסטוריה בצה"ל: נקבעה מזוזה ראשונה במתחם החדש בדרום הארץ לקראת הבלאק פריידי: עלייה בניסיונות ההונאה ברשת - כך תיזהרו כוחותינו חיסלו מחבל שתכנן פיגוע צליפה מיידי בכוחות צה"ל. צפו "למה דעתו של שופט חשובה יותר מגורמי הביטחון?" | צפו בעימות הסתה לטרור: כתב אישום הוגש נגד תושבת אום אל פאחם תקף במספריים בהשפעת אלכוהול: עובד זר נעצר בחשד שהתעלל במטופל אלוף ישראל בשני ענפים: הצד הספורטיבי של אריק איינשטיין

הרצליה: נער בן 15 במצב אנוש לאחר שנפל מגובה

הרצליה: נער בן 15 במצב אנוש לאחר שנפל מגובה
(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
חדשות סרוגים חדשות סרוגים

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 26.11.2025 / 18:30

Facebook Twitter WhatsApp

פרמדיקים של מד"א שקיבלו את הקריאה, הגיעו לזירה בה טיפלו בנער שנפגע באורח אנוש וסבל מחבלה רב מערכתית. הוא פונה לקבלת המשך טיפול רפואי בבית החולים מאיר

תקרית קשה בהרצליה: נער בן 15 נפצע באורח אנוש הערב (רביעי) לאחר שככל הנראה נפל מגובה.

פרמדיקים של מד"א שקיבלו את הקריאה, הגיעו לזירה בה טיפלו בנער שנפגע באורח אנוש וסבל מחבלה רב מערכתית. הוא פונה לקבלת המשך טיפול רפואי בבית החולים מאיר.

פרמדיק מד"א יובל לוי סיפר: " כשהגעתי למקום מצאתי את הנער כשהוא מוטל על המדרכה לאחר שככל הנראה נפל מגובה, הוא סבל מחבלה רב מערכתית והיה מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה, מייד התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עצירת דימומים עיסויים והנשמות ופינינו אותו תוך המשך פעולות החייאה לבית החולים".

הבוקר שני פועלים נפלו מגובה של כ-5 קומות במהלך עבודתם באתר בנייה ברמת השרון, ונפצעו באורח אנוש. צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותם במקום. במשטרה פתחו בחקירת הנסיבות.

 

הרצליה
נפילה מגובה
פצוע אנוש

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

0 תגובות

0 דיונים