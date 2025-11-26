הרצליה: נער בן 15 במצב אנוש לאחר שנפל מגובה

פרמדיקים של מד"א שקיבלו את הקריאה, הגיעו לזירה בה טיפלו בנער שנפגע באורח אנוש וסבל מחבלה רב מערכתית. הוא פונה לקבלת המשך טיפול רפואי בבית החולים מאיר

תקרית קשה בהרצליה: נער בן 15 נפצע באורח אנוש הערב (רביעי) לאחר שככל הנראה נפל מגובה.

פרמדיקים של מד"א שקיבלו את הקריאה, הגיעו לזירה בה טיפלו בנער שנפגע באורח אנוש וסבל מחבלה רב מערכתית. הוא פונה לקבלת המשך טיפול רפואי בבית החולים מאיר.

פרמדיק מד"א יובל לוי סיפר: " כשהגעתי למקום מצאתי את הנער כשהוא מוטל על המדרכה לאחר שככל הנראה נפל מגובה, הוא סבל מחבלה רב מערכתית והיה מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה, מייד התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עצירת דימומים עיסויים והנשמות ופינינו אותו תוך המשך פעולות החייאה לבית החולים".

הבוקר שני פועלים נפלו מגובה של כ-5 קומות במהלך עבודתם באתר בנייה ברמת השרון, ונפצעו באורח אנוש. צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותם במקום. במשטרה פתחו בחקירת הנסיבות.