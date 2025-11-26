בית הדין בצרפת דחה את ערעורו האחרון של הנשיא לשעבר ניקולה סרקוזי והותיר על כנו את עונש שנת המאסר בפרשת מימון הקמפיין מ־2012. מדובר בהרשעה סופית שנייה

בית הדין לערעורים הגבוה בצרפת דחה היום (רביעי) את ערעורו האחרון של נשיא צרפת לשעבר ניקולה סרקוזי בפרשת המימון הבלתי חוקי של קמפיין הבחירות לנשיאות בשנת 2012. המשמעות היא שההרשעה ועונש שנת המאסר שנקבעו לו מוקדם יותר השנה נותרו סופיים, מתוכם שישה חודשים לריצוי בפועל.

על פי פסק הדין, סרקוזי נהנה ממנגנון חיוב כפול שפעל במפלגתו לשעבר UMP שכיום נקראת "הרפובליקנים". המנגנון אפשר הסתרת חריגה משמעותית מתקרת ההוצאות המותרות בחוק במהלך קמפיין הבחירות. שופטי בית הדין קבעו כי סרקוזי אישר בעצמו את ההוצאות למרות שידע שהן יגרמו לעבירה על החוק. הנשיא לשעבר דחה לאורך כל הדרך את הממצאים וטען כי מדובר ב"שקרים" וב"אגדות".

זוהי הרשעה סופית שנייה נגד סרקוזי. בדצמבר 2024 אישר אותו בית משפט עונש נוסף של שנת מאסר שיופחת לריצוי תחת איזוק אלקטרוני, בעקבות הרשעתו בעבירות שחיתות וניסיון להשפעה בלתי חוקית במסגרת פרשת ההאזנות המכונה "פרשת ביסמות'".

בגיל 70 סרקוזי מצוי במוקד משפטי נוסף. הוא ממתין בימים אלו להכרעה בפרשת "המימון הלובי", שבה נטען כי קמפיין הבחירות שלו ב־2007 מומן באופן אסור על ידי משטרו של מועמר קדאפי. בספטמבר האחרון נגזרו עליו חמש שנות מאסר באותה פרשה והוא מערער על ההחלטה. התיק הנוכחי מציב את סרקוזי כאחד מנשיאי צרפת הבודדים שנגזרו עליהם עונשי מאסר בסיום הקריירה הפוליטית, כאשר החקירות בעניינו ממשיכות להתנהל בבתי המשפט.