ההסתה נגד אנשי התקשורת נמשכת: צוות מהדורת "שישי" של חדשות 13, בראשם המגישים ליאור קינן ושי גולדן נתקלו אמש (שלישי) במתקפה אלימה ובוטה מצד מספר פעילי ליכוד. בהם רמי בן יהודה ומשה מירון (מפעיל קמפיין השלטים ״שמאלנים בוגדים״).
הפעילים צעקו לעבר ליאור קינן: "יא בזויה וארורה שכמותך אסור לך להיות פה זוהמה שמאלנית", זאת בעת שצילמו בבנייני האומה כתבה על הבחירות למרכז המפלגה. פעילי ליכוד אחרים הרחיקו את המתפרעים ואמרו לצוות חדשות 13 במסגרת צילומי הכתבה שתשודר ביום שישי: "הם לא מייצגים אותנו".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
לאחרונה פורסם כי קרוב לשבוע לאחר שרוסס הגרפיטי המאיים על בניין חדשות ערוץ 13 בשכונת רמת החייל בתל אביב, המשטרה עצרה חשוד במעשה. האדם, תושב רמת גן בן 43, נלקח לחקירה וייתכן כי מעצרו יספק לראשונה קצה חוט ממשי לפתרון הפרשה שגרמה לדאגה רבה במערכת החדשות.
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
1 דיונים
סם
חחחחחחחחח התעוררו ב4 שנים היו בתרדמת לנוכח כל ההתקפות של הבולשביקים על עיתונאי ימין ח''כים מהימין ובכלל ימין סטליניסטים גם שמש העמים סטלין היה חשוך כמוכם אך עבורכם היה...
חחחחחחחחח התעוררו ב4 שנים היו בתרדמת לנוכח כל ההתקפות של הבולשביקים על עיתונאי ימין ח''כים מהימין ובכלל ימין סטליניסטים גם שמש העמים סטלין היה חשוך כמוכם אך עבורכם היה שמש העמיםהמשך 17:24 26.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
היי סם
סם תקוע לך ז בגרון17:39 26.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלי
בתגובה ל: סם
כמה טמטום ןשנאת אחים יש ,תגובות הללו !!!17:40 26.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוש
גם "לימין" מותר,את שאצלכם ברור שמותר17:40 26.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זה מה שיקרה
לא מבין מה הבעיה , רק את כתבי ערוץ 14 אפשר לתקוף ? שהשמאל יעלה , ייסגרו את ערוץ 14 , גלי ישראל , יירדפו ביביסטים , מךחמת אחים תפרוץ...
לא מבין מה הבעיה , רק את כתבי ערוץ 14 אפשר לתקוף ? שהשמאל יעלה , ייסגרו את ערוץ 14 , גלי ישראל , יירדפו ביביסטים , מךחמת אחים תפרוץ וישראל תיפולהמשך 17:43 26.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הרועצת המשפטית
מה לא נכון בקשר לזוהמה סמאלית?17:55 26.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גבי
ערוץ 13 ללא תקנה הוא שלילי זדוני ודחוי. מרכז הליכוד היה צריך להעיף בבושת פנים את נציגי ערוץ 13 ששלח מרוקאית מחמד בשם קינן שתוכל להסתובב בין נציגי הליכוד...
ערוץ 13 ללא תקנה הוא שלילי זדוני ודחוי. מרכז הליכוד היה צריך להעיף בבושת פנים את נציגי ערוץ 13 ששלח מרוקאית מחמד בשם קינן שתוכל להסתובב בין נציגי הליכוד המזרחים בחופשיות -כדאי להם להחרימה ולהגבילה . על הליכוד לא להכניס אויבים מערוץ 13 שהם כמו בואשים וצבועים שיעבירו דיווח זדוני ושיקרי בצורת קריינות מהונדסת וצילומים מעוותים .המשך 18:09 26.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הרועצת המשפטית
מה לא נכון בקשר לזוהמה סמאלית?17:55 26.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זה מה שיקרה
לא מבין מה הבעיה , רק את כתבי ערוץ 14 אפשר לתקוף ? שהשמאל יעלה , ייסגרו את ערוץ 14 , גלי ישראל , יירדפו ביביסטים , מךחמת אחים תפרוץ...
לא מבין מה הבעיה , רק את כתבי ערוץ 14 אפשר לתקוף ? שהשמאל יעלה , ייסגרו את ערוץ 14 , גלי ישראל , יירדפו ביביסטים , מךחמת אחים תפרוץ וישראל תיפולהמשך 17:43 26.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוש
גם "לימין" מותר,את שאצלכם ברור שמותר17:40 26.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סם
חחחחחחחחח התעוררו ב4 שנים היו בתרדמת לנוכח כל ההתקפות של הבולשביקים על עיתונאי ימין ח''כים מהימין ובכלל ימין סטליניסטים גם שמש העמים סטלין היה חשוך כמוכם אך עבורכם היה...
חחחחחחחחח התעוררו ב4 שנים היו בתרדמת לנוכח כל ההתקפות של הבולשביקים על עיתונאי ימין ח''כים מהימין ובכלל ימין סטליניסטים גם שמש העמים סטלין היה חשוך כמוכם אך עבורכם היה שמש העמיםהמשך 17:24 26.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
היי סם
סם תקוע לך ז בגרון17:39 26.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלי
בתגובה ל: סם
כמה טמטום ןשנאת אחים יש ,תגובות הללו !!!17:40 26.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר