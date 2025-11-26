מגישי חדשות 13 שי גולדן וליאור קינן נתקלו במתקפה אלימה ובוטה מצד מספר פעילי ליכוד. הם צעקו לעבר ליאור קינן: "אסור לך להיות פה, ערפדית בולשביקית". פעיל נוסף צעק לעברם: "אתם לא רצויים פה"

ההסתה נגד אנשי התקשורת נמשכת: צוות מהדורת "שישי" של חדשות 13, בראשם המגישים ליאור קינן ושי גולדן נתקלו אמש (שלישי) במתקפה אלימה ובוטה מצד מספר פעילי ליכוד. בהם רמי בן יהודה ומשה מירון (מפעיל קמפיין השלטים ״שמאלנים בוגדים״).

הפעילים צעקו לעבר ליאור קינן: "יא בזויה וארורה שכמותך אסור לך להיות פה זוהמה שמאלנית", זאת בעת שצילמו בבנייני האומה כתבה על הבחירות למרכז המפלגה. פעילי ליכוד אחרים הרחיקו את המתפרעים ואמרו לצוות חדשות 13 במסגרת צילומי הכתבה שתשודר ביום שישי: "הם לא מייצגים אותנו".

לאחרונה פורסם כי קרוב לשבוע לאחר שרוסס הגרפיטי המאיים על בניין חדשות ערוץ 13 בשכונת רמת החייל בתל אביב, המשטרה עצרה חשוד במעשה. האדם, תושב רמת גן בן 43, נלקח לחקירה וייתכן כי מעצרו יספק לראשונה קצה חוט ממשי לפתרון הפרשה שגרמה לדאגה רבה במערכת החדשות.

