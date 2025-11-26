מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חם מהרגיל לעונה. תחול עלייה בטמפ' ותנשבנה רוחות חזקות. השירות המטאורולוגי מתריע מפני סכנת ים גבוה ומסוכן.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה נוספת בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ. תורגש התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות. בעיקר בהרים ובפנים הארץ תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
יום ראשון: מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. גשמים מקומיים צפויים לרדת בעיקר בצפון הארץ, וייתכנו גם במרכזה. ינשבו רוחות ערות, בעיקר לאורך מישור החוף.
