צעד היסטורי במעבר צה"ל דרומה: ברגע מלא משמעות קבע היום (רביעי) רב סרן ש', רב קריית התקשוב את המזוזה הראשונה במתחם, וכך עשה עוד צעד ענק לקראת איכלוס הקרייה הקרב ובא.
המעבר דרומה של אגף התקשוב וההגנה בסייבר הינו הראשון במהלך הלאומי של מעבר בסיסי צה"ל דרומה. קריית התקשוב החדשה שהוקמה בבאר שבע תאכלס את חיילי יחידות אגף התקשוב וההגנה בסייבר, היחידות הטכנולוגיות של חיל האוויר ואת מפקדת פיקוד הדרום.
מעבר מעבר צה"ל לנגב אמור לתרום לבניית עוצמתו של צה"ל, ומעבר לכך גם להביא התפתחות אזורית שבמסגרתה יישובים קיימים יתרחבו, קווי רכבת וכבישים ייסללו ותשתיות האזור כולו בתחומי החינוך והבריאות יתפתחו.
