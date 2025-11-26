איגוד האינטרנט הישראלי באזהרה לציבור לקראת הבלאק פריידיי: עלייה בניסיונות ההונאה – היזהרו מחנויות מזויפות מבוססות בינה מלאכותית; ביצוע תשלומים- רק באופן מאובטח; כך תזהו מה הם האתרים האמינים והיכן עולה החשד לניסיונות סחיטה

לקראת ימי הקניות הפופולריים ברשת: באיגוד האינטרנט הישראלי מדווחים על עליה בניסיונות הונאה בתקופה זו, חודש נובמבר המזוהה עם חגי קניות עולמיים.

לקראת הבלאק פריידיי והסייבר מאנדיי שיתקיימו סביב סוף השבוע הקרוב, איגוד האינטרנט הישראלי הפיץ מדריך לזיהוי והתגוננות מהונאות, על מנת לבצע רכישות באופן מושכל ובטוח. כך תוכלו להיזהר מהונאות.

בדיקת אמינות האתר: ⁠לפני הזנת פרטים אישיים או תשלום, יש לחקור את אמינות האתר ולא להסתמך בלעדית על פרסומות. אתר לא מוכר? הקדישו דקה לחיפוש שמו בגוגל בתוספת מילים כמו "ביקורת", "הונאה" או "Scam". קהילות שופינג וקבוצות ייעודיות בפייסבוק הן גם מקור מצוין לבירור.

זהירות מחנויות מזויפות מבוססות AI: אנו עדים למגמה גוברת של חנויות מזויפות המופצות ברשתות החברתיות. הן משתמשות בסיפורי כיסוי ("חיסול עקב סגירה") ולעיתים אף בטכנונולוגיות AI ודיפ-פייק לקידום ההונאה. לרוב, מדובר באתרים ללא בסיס ישראלי, שרק מתחזים לכאלו, המוכרים מוצרים נחותים בשיטת 'דרופשיפינג' מסין במחירים מופקעים, או שאינם שולחים את הסחורה כלל.

בדיקת שורת הכתובת (URL): ודאו תמיד שאתם נמצאים בכתובת הנכונה. היזהרו מאתרים מתחזים המשתמשים בשגיאות כתיב קלות בשם המותג או מציעים "מתנות חינם" מדומיין שאינו שייך למותג הרשמי.⁠ ⁠חפשו שקיפות ופרטי התקשרות: גללו לתחתית האתר וחפשו עמוד "אודות" או "צור קשר". אתר לגיטימי יציג שם חברה, כתובת פיזית, טלפון או כתובת מייל ברורה. אם אין פרטים כאלו, או שהם נראים גנריים – זו נורת אזהרה.

תהליך התשלום והאבטחה: הגעתם לשלב התשלום? עצרו לרגע ובדקו – ⁠תשלום מאובטח (HTTPS): חפשו תמיד סמל מנעול וכתובת המתחילה ב-HTTPS לפני הזנת פרטי אשראי. ⁠בדקו אפשרויות תשלום מגוונות: אתר אמין יציע מגוון דרכים תשלום (כרטיסי אשראי, פייפאל, Apple Pay, Google Pay).

למרות שזה נוח, ⁠אל תשמרו פרטי אשראי: הימנעו משמירת פרטי האשראי שלכם בחשבונות באתרים. הדבר חושף אתכם לסיכון במקרה של פריצה לאתר.

היזהרו מפישינג: ⁠בתקופה זו רבים מצפים לקבל חבילות שהזמינו, אך אין זה אומר שכל מסרון (SMS) בנושא משלוח הוא לגיטימי. הונאות פישינג המתחזות לדואר ישראל, חברות שילוח או מותגים הן נפוצות ביותר. ⁠לעולם אל תלחצו על קישורים מהודעות אלו. במקום זאת, היכנסו באופן יזום לאתר הרשמי של חברת השילוח ובדקו את סטטוס המשלוח שם.

נתקלתם בהונאה? דווחו לקו הסיוע לאינטרנט בטוח של איגוד האינטרנט הישראלי בכתובת safe.org.il.